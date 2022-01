S-a aflat de partea cui este China în criza din Ucraina. Acum și-a exprimat joi susţinerea faţă de ”îngrijorările rezonabile” ale Moscovei cu privire la Ucraina. China s-a abţinut până acum să ia parte la criza dintre Moscova şi Occident, care-l acuză pe preşedintele rus Vladimir Putin de faptul că a comasat 100.000 de militari ruşi la frontiera cu Ucraina.

Cu o săptămână înainte de deschderea Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Beijing, ministrul chinez de Externe Wang Yi a discutat la telefon cu omologul său american Antony Blinken despre Ucraina. Potrivit celor relatate, ministrul chinez ar fi transmis că Îngrijorările rezonabile ale Rusiei în domeniul securităţii trebuie să fie luate în serios

„Îngrijorările rezonabile ale Rusiei în domeniul securităţii trebuie să fie luate în serios şi să primească o soluţie”, i-a spus Wang Yi lui Antony Blinken, potrivit unui comunicat difuzat de către Ministerul chinez de Externe. Această luare de poziţie are loc la o zi după ce Statele Unite şi NATO au respins principala revendicare a Rusiei – şi anume de a se angaja să refuze o aderare la Alianţa Nord-Atlantică a Ucrainei.

Fără a nominaliza NATO, ministrul chinez a subliniat că „securitatea regională nu poate fi garantată printr-o consolidare sau o extindere a blocurilor militare”. El a încdemnat la calm, astfel încât să nu se ajungă la o situație mult prea tensionată.

„Îndemnăm toate părţile la calm, să se abţină să crească tensiunile şi să amplifice criza”, a mai spus Wang Yi. În cadrul convorbirii sale cu Antony Blinken, Wang Yi a îndemnat Washingtonul să înceteze să ”perturbe” Jocurile Olimpice de iarnă.

Anterior, Bejingul a respins luni dezvăluiri din presa americană potrivit cărora Xi Jinping i-ar fi cerut lui Vladimir Putin să nu invadeze Ucraina în timpul JO de Iarnă.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price, a anunțat că este pregătită o pedeapsă dură, în cazul în care Rusia invadează Ucraina. El a arătat că proiectul gazoductului dintre Rusia şi Germania, Nord Stream 2, nu va avansa în cazul în care Rusia invadează Ucraina, conform informațiilor transmise de reuters.com

„Vreau să fiu foarte clar: dacă Rusia invadează Ucraina într-un fel sau altul, Nord Stream 2 nu va progresa”, a declarat Ned Price pentru NPR. Totuși, acesta nu a menționat dacă a primit asigurări din partea Germaniei că nu va merge mai departe cu proiectul respectiv.

Amintim că Ucraina a criticat în repetate rânduri guvernul german pentru refuzul acestuia de a-i livra arme şi a cerut suspendarea gazoductul ruso-german Nord Stream 2.

