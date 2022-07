În cursul zilei de sâmbătă, China anunță declanșarea unui exercițiu militar ”cu muniție reală”. Potrivit AFP, exercițiul militar va avea loc în Strâmtoarea Taiwan.

Menționăm faptul că anunțul făcut de China vine înainte de vizita controversată a președintelui Camerei Reprezentanţilor americane Nancy Pelosi în Taiwan.

De zeci de ani, China consideră că Taiwanul este una dintre provinciile sale, pe care însă nu a reușit să o reunifice cu teritoriul continental de la sfârşitul Războiului Civil Chinez, care a avut loc în 1949. În acest sens, orice inițiativă venită din partea autorităților din Taiwan este respinsă de China.

Având în vedere că din ce în ce mai mulți oficiali americani au început să viziteze Taiwanul, China se teme că vizita lui Nancy Pelosi, cel de-al treilea om în statul american, reprezintă o provocarea majoră.

Ca și răspuns, autoritățile din China care au în grijă siguranța maritimă au anunțat un exercițiu militar fulger care va avea loc astăzi în largul Insulei Pingtan, în provincia chineză Fujian (est), situată în dreptul Taiwanului.

Conform unui comunicat transmis de presa din China, la exercițiul militar, care va avea loc între orele 8.00-21.00 (orele Chinei), vor fi utilizate tiruri cu muniție reală.

„Tiruri cu muniţie reală vor fi efectuate (…) între orele (locale) 8.00 (3.00, ora României) şi 21.00 (16.00, ora României), iar orice intrare (în aceste ape) este interzisă”, se arată în acest comunicat emis joi şi dezvăluit vineri de presa chineză.

Menționăm faptul că teritoriul Pingtan unde are loc exercițiul este cel mai apropiat de Taiwan. Pe de altă parte, presa din China nu menționează și oficialul american în comunicat, arată AFP.

Amintim însă că de câteva zile, China a avertizat că dacă Nancy Pelosi îşi pune în aplicare planul de a vizita insula, vor exista ”consecințe” grave. „Cei care se joacă cu focul sfârşesc prin a se arde”, i-a transmis joi preşedintele chinez Xi Jinping omologului său american Joe Biden într-o convorbire la telefon pe tema Taiwanului.

Amenințările din China vin și după ce anterior, secretarul de Stat american Antony Blinken și-a exprimat speranța în legătură cu faptul că Statele Unite şi China ar putea ajunge la o gestionare ”judicioasă” a divergenţelor pe care le au cu privire la Taiwan.

Menționăm faptul că în momentul de față SUA nu au relații diplomatice cu Taipeiul și recunoaşte regimul comunist de la Beijing drept singurul reprezentant al Chinei. Pe de altă parte însă, SUA laudă regimul de pe insulă.

Referitor la vizita lui Nancy Pelosi în Taiwan, aceasta ar urma să aibă loc în zilele următoare, în condiții de siguranță deplină. „Dacă Nancy Pelosi cere o susţinere militară, se va face tot ceea este necesar pentru a asigura o desfăşurare în deplină securitate a vizitei preşedintei Camerei inferioare a Congresului american”, transmitea anterior generalul Mark Milley, şeful Statului Major al armatei americane.

Chinese leader Xi Jinping warned Washington not to ‘play with fire’ over Taiwan in a call with U.S. President Joe Biden, highlighting Beijing’s concerns about a possible visit to the island by U.S. House Speaker Nancy Pelosi https://t.co/qs5c9bDG9R pic.twitter.com/BRyyeqmDIM

— Reuters (@Reuters) July 29, 2022