Variola maimuţei („monkeypox”) poate fi „eliminată” din Statele Unite printr-un număr cât mai mare posibil de teste de depistare şi vaccinuri disponibile, dă asigurări Casa Albă, după ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat această boală ca fiind o pandemie, relatează AFP.

„Planul este să eliminăm virusul în Statele Unite. Putem face acest lucru”, a subliniat la emisiunea ”Face The Nation”, la CBS News, coordonatorul luptei împotriva pandemiei covid-19 la Casa Albă Ashish Jha.

„Am acţionat rapid”, a dat el asigurări, răspunzând unor critici cu privire la o reacţie tardivă a autorităţilor sanitare după înregistrarea primelor cazuri, în mai, în urma răspândirii virusului în mare parte în rândul bărbaţilor.

“I do think monkeypox can be contained,” Dr. Ashish Jha tells @margbrennan while explaining a “straightforward strategy” of making testing “widely available” key to doing so. pic.twitter.com/4gj901KUNH

— Face The Nation (@FaceTheNation) July 24, 2022