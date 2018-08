China e datoare până în gât. Autoritățile locale au luat credite mai mult decât pot duce.

Practic, amenda primită de agenţie arată că aceasta a subevaluat riscurile la care se expun anumite entităţi pe care le analizează, în general autorităţi locale.

Agenţiile chineze de rating sunt renumite pentru că acordă calificative favorabile emitenţilor locali, minimalizând riscurile, chiar dacă o serie de instituţii internaţionale atrag atenţia că datoria Chinei a ajuns la un nivel care ar putea declanşa o criză financiară.

Comisia de reglementare a valorilor mobiliare din China (CSRC) a informat vineri că a decis să interzică agenţiei Dagong Global Credit Rating Co Ltd, una din primele patru mari agenţii de rating din China, să mai acorde noi ratinguri timp de un an şi totodată i-a interzis să înlocuiască managerii companiei în această perioadă.

Anunţul CSRC a venit la scurt timp după ce Asociaţia naţională a investitorilor instituţionali pe piaţa financiară (NAFMII), un organism de control aflat sub subordinea Băncii Centrale, a anunţat şi ea că va suspenda operaţiunile Dagong cu privire la instrumentele de finanţare a datoriilor pentru societăţile non-financiare, de asemenea pentru un an.

Atât CSRC cât şi NAFMII au subliniat că Dagong a furnizat servicii de consultanţă firmelor cărora le-a acordat ratinguri. În plus, Dagong a furnizat informaţii false atunci când NAFMII i-a investigat practicile de business.

"Agenţiile de rating care oferă servicii de consultanţă companiilor cărora le atribuie ratinguri se abat serios de la principiul independenţei iar aceste abateri sunt interzise de reglementările în vigoare de pe piaţa interbancară", a informat NAFMII într-un comunicat.