La 18 februarie 2023, ora locală, membrul Biroului Politic al Comitetului Central al PCC și directorul Biroului Comisiei Centrale pentru Afaceri Externe, Wang Yi, a răspuns la întrebarea privind problema Ucrainei după ce a ținut un discurs principal la cea de-a 59-a Conferință de Securitate de la Munchen (MSC) din Germania.

Wang Yi a declarat că actuala criză din Ucraina ”nu este ceea ce ne dorim să vedem”. La fel ca toate celelalte părți, China este îngrijorată de posibilitatea ca acest conflict să se intensifice și să se prelungească. China nu este parte a crizei ucrainene, dar ”nu am stat cu mâinile în sân sau nu am adăugat combustibil la foc și ne opunem cu fermitate oricărei acțiuni de exploatare a crizei. Tot ceea ce a făcut China are ca scop facilitarea păcii prin dialog. China va fi ferm de partea dialogului și a păcii”.

China a căutat o soluție de pace încă de la începutul războiului

De fapt, încă din a doua zi de la izbucnirea conflictului, președintele Xi Jinping a început să caute o soluționare politică a disputei prin dialog.

”Și, după cum am văzut, Rusia și Ucraina au organizat un număr destul de mare de runde de negocieri și au făcut progrese importante. De fapt, cadrul pentru un acord de pace fusese deja pus pe masă. Dar, din păcate, discuțiile de pace au încetat și totul s-a întors la punctul de plecare. Nimeni nu știe ce se află în spatele acestui lucru”, spune Wang Yi.

Pe fond, oficialul chinez a adăugat ”unii oameni nu doresc ca negocierile de pace să aibă succes sau ca luptele să înceteze. Lor nu le pasă de viața și moartea ucrainenilor sau de răul făcut Europei, ci au în minte calcule strategice mai mari”.

Conflictul armat trebuie să ia final

Wang Yi a subliniat că acest conflict nu trebuie să mai continue. După cum spune clar președintele Xi, nu poate exista un învingător în conflicte sau războaie și nu există răspunsuri ușoare pentru probleme complicate.

”Trebuie evitată confruntarea între țările mari. MSC este, de asemenea, un forum important pentru Europa, unde toate părțile își pot reafirma pozițiile. Sperăm că prietenii europeni se vor gândi serios la aceste întrebări: ce fel de eforturi sunt necesare pentru a opri războiul? Ce fel de arhitectură este necesară pentru ca pacea și stabilitatea să dăinuie în Europa? Ce fel de rol trebuie să joace Europa pentru a-și realiza autonomia strategică?”, spune el.

Președintele Chinei va veni cu mai multe propuneri importante

Într-un comunicat de presă, oficialul chinez a menționat că mai sunt câteva zile până când conflictul din Ucraina va împlini un an. De asemenea, el a mai spus că țara sa va publica un document de poziție privind soluționarea politică a crizei ucrainene.

”Documentul va reitera propunerile importante ale președintelui Xi Jinping, inclusiv că suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor țărilor ar trebui respectate, că scopurile și principiile Cartei ONU ar trebui susținute, că preocupările legitime de securitate ale tuturor țărilor ar trebui luate în serios și că ar trebui sprijinite toate eforturile care conduc la o soluționare pașnică a crizei.

Se va reitera faptul că un război nuclear nu trebuie purtat niciodată și nu poate fi câștigat. De asemenea, vom face apel la toate eforturile pentru a asigura securitatea instalațiilor nucleare civile și ne vom opune atacurilor asupra centralelor nucleare și vom susține eforturile comune ale opoziției împotriva utilizării armelor biochimice”, spune el.

Nu în ultimul rând, membrul Biroului Politic al Comitetului Central al PCC și directorul Biroului Comisiei Centrale pentru Afaceri Externe a spus ”cu cât situația este mai complexă, cu atât mai mare este nevoia de a rămâne calm și rațional. Cu cât războiul este mai îndelungat, cu atât mai puțin putem renunța la eforturile noastre pentru pace. China este dispusă să colaboreze cu toate părțile pentru a continua eforturile în vederea realizării unei păci rapide”.