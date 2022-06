Informația momentului la nivel mondial. China a făcut o mișcare de ultimă oră. În cursul zilei de miercuri, cea mai mare navă de containere din lume a ajuns la Shanghai.

Nava a fost proiectată de compania Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) și se numește ”Ever Alot”. Aceasta are o capacitate de 24.000 TEU, adică poate permite transportul simultan a 24.000 de containere standard.

Totodată, nava are 399,99 metri lungime și este cu peste 60 de metri mai mult decât cel mai mare portavion din lume. Nava are și alți 61,5 metri lățime, în timp ce doar puntea are o o suprafață totală de 24.000 de metri pătrați, echivalentul a 3,5 terenuri de fotbal.

Nava ”Ever Alot” permite transportul a 24.000 de containere standard

Nava ”Ever Alot” ajunsă la Shanghai mai are și un compartiment de marfă care are o adâncime de 33,2 metri. Conform informațiilor de până acum, nava chineză poate transporta simultan 240.000 de tone de marfă. În același timp, containerele pot fi stivuite la o înălțime maximă egală cu clădire cu 22 de etaje, având în vedere spațiul generos.

China urmează să pună nava în exploatare pe mai multe rute care vor ajunge în Europa. Menționăm faptul că aceasta nu este singura mișcare făcută de China în acest an. Luna trecută, chinezii au lansat la apă și prima navă inteligentă de piscicultură din lume.

Nava poartă numele de ”Conson No. 1” și a costat 450 milioane yuani, adică aproximativ 67,27 milioane USD. Aceasta are o capacitate de 100.000 de tone metrice și a fost dată în exploatare la Qingdao, provincia chineză Shandong.

China a lansat prima navă inteligentă de piscicultură din lume

Totodată, nava are o lungime de 249,9 metri și un deplasament de 130.000 de tone. Ea dispune și de 15 rezervoare de acvacultură de aproximativ 90.000 de metri cubi, pentru pești comerciali de ultimă generație, cum ar fi croakers galbeni mari, iar conform estimărilor este de așteptat ca anual, aceasta să producă 3.700 de tone de pește de înaltă calitate din specia croaker galben.

Planurile Chinei nu se opresc însă doar aici. Tot luna trecută, compania Qingdao Conson a anunțat că deja pregătește construcția altor două nave de 100.000 de tone și totodată mai are în studiu și construcția unei nave de 300.000 de tone.

Conform informațiilor de până acum, în următorii zece ani, Qingdao Conson va investi în construcția a 50 de nave piscicole inteligente.