Victor Ponta, actualul preşedinte al Pro România şi fost preşedinte al PSD, a vorbit despre relaţia pe care o are cu actualul lider interimar al social-democraţilor, Marcel Ciolacu. “Îl prefer, e un om raţional. […] Am o relaţie foarte bună cu domnul Ciolacu”, a declarat Ponta pentru B1 TV. Pe de altă parte, acesta speră că “CEx-ul lui Dragnea, cu toţi baronii” să dispară total după alegerile din interiorul partidului.

I-am spus lui Ciolacu să desfiinţeze CEx-ul lui Dragnea

“Sper să nu-i fac rău în PSD când spun că-l prefer, este un om raţional. Spre deosebire de mine, eu am avut timp doi ani şi jumătate să schimb anumite lucruri, el are alegeri anul ăsta. Să nu ramână tot CEx-ul lui Dragnea, cu toţi baronii, nu stiu dacă poate să facă, sincer, dar mi-aş dori, nu pot să fiu antipesedist. Am o relaţie foarte bună cu domnul Ciolacu.

I-am spus lui Ciolacu, mai în glumă, mai în serios, să desfiinţeze CEx-ul, că CEx a rămas locul în care Dragnea dădea oameni afară şi lua decizii proaste. Denumirea CEx a rămas şi printre PSD-işti ca locul ăla în care se votează în unanimitate o prostie”, a spus Victor Ponta.

PSD nu câştigă alegerile în 2020

Pe de altă parte, fostul premier a analizat şansele PSD la alegerile de anul acesta. Ponta crede că social-democraţii nu au şanse să câştige, este nevoie de timp pentru reconstrucţie şi spune că, mai întâi, “trebuie să schimbe tot ce a fost în 2017-2019”.

“60% din români se declară că sunt de dreapta. PSD trebuie să schimbe tot ce a fost în 2017-2019. E nevoie de timp pentru reconstrucţie. Eu nu cred că PSD poate să câştige alegerile anul asta. Mi-aş dori să existe o stângă unită, dar nu în orice condiţii şi nu cu oricine.

Sunt câţiva în PSD cu care nu mai vreau să am de-a face. După ce au făcut selfie cu Dragnea, au făcut selfie cu Dăncilă, au făcut selfie cu Ciolacu, vor face şi cu… sunt tot felul de selfiemani în PSD”, a mai declarat Victor Ponta, potrivit stiripesurse.ro.

