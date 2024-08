Conform celor mai recente modificări propuse de Ministerul Finanțelor, vânzătorii de case vor fi obligați să achite toate datoriile către stat înainte de finalizarea oricărei tranzacții imobiliare. Aceeași regulă se aplică și în cazul donării unei locuințe.

Robert, un tânăr care locuiește cu chirie în Capitală de mai mulți ani, își dorește să devină proprietar al unei garsoniere în câțiva ani, scrie Digi 24. El consideră că obținerea unui certificat de atestare fiscală este esențială pentru succesul viitoarei sale tranzacții imobiliare.

Robert nu este singurul care consideră important certificatul de atestare fiscală. Mai mulți locuitori ai Capitalei au afirmat că acest document le oferă o siguranță suplimentară în procesul de achiziție a unui apartament, un aspect care nu era disponibil anterior.

Conform noilor reguli, tranzacțiile imobiliare pot fi realizate doar dacă, până la finalizarea acestora, proprietarii au achitat toate datoriile către stat. În plus, Fiscul va primi o copie a actului de proprietate pentru a putea impune sechestru în cazul existenței unor datorii. În cazul donațiilor, această regulă se aplică doar dacă donatorul nu are restanțe fiscale. Economiștii consideră că o astfel de lege este utilă, deși nu este benefică pentru toată lumea.

Christian Năsulea, profesor de economie, a declarat că, în opinia sa, dacă cineva are datorii extrem de mari la stat din cauza implicării într-o fraudă de amploare, este puțin probabil să-și plătească impozitele, deoarece are nevoie de certificat fiscal pentru a vinde un imobil. El a subliniat că statul român nu va reuși să recupereze sumele mari de bani datorate de cei aflați în situații de evaziune sau faliment, din cauză că aceștia nu au putut plăti taxe în valori foarte mari.

Ministerul Finanțelor justifică această măsură prin necesitatea de a asigura colectarea datoriilor către stat. Prin implementarea acestor reguli, autoritățile doresc să se asigure că toate datoriile sunt achitate înainte de finalizarea tranzacțiilor imobiliare, protejând astfel interesele financiare ale statului.

„Practic, fără acest certificat nu vei putea vinde. Ca să vinzi trebuie să ai acest certificat care atestă că ai datorii zero. Prin urmare, nu vei putea pasa, sau lăsa moștenire sau da mai departe aceste datorii unui alt proprietar, pentru că, nu vei putea vinde. În acest an, prețurile pentru case și apartamente au crescut cu 14%, iar cererea cu 9%, în timp ce oferta a scăzut cu 6 procente. Totodată, în primul trimestru din acest an s-au vândut peste 50 de mii de imobile”, a spus Daniel Crainic, director marketing la o agenție imobiliară.