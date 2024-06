Inul este un material utilizat de mii de ani și este originar din Egiptul antic. Pe vremuri, această țesătură era văzută ca un simbol al purității și bogăției. Pentru fabricarea acestui material, procesul nu era unul simplu. Tocmai de aceea, printre cei care o utilizau de numărau numai membrii regalității și cei ai elitei.

De-a lungul timpului inul a devenit mai popular și a ajuns și în alte părți ale lumii, printre care se numără și Europa. Și aici, materialul a devenit rapid un simbol al nobilimii și al statutului social înalt. Pe parcursul anilor procesul de cultivare al inului, de extragere a fibrelor și de țesut a fost îmbunătățit. Așa s-a transformat materialul într-unul dintre cele mai durabile din istorie.

Începutul Genuin România

Genuin este un brand 100% românesc, creat din iubirea pentru textile naturale. Ele sunt benefice atât pentru sănătate, cât și pentru mediul care ne înconjoară. Bazele firmei au fost puse în anul 2021, de către o familie care s-a „îndrăgostit de in pentru că este o plantă atât de bună cu noi în mod natural, fiind antibacterian, hipoalergenic natural, termoreglator și absorbant de umiditate”, după cum a transmis Oana Opriș, unul dintre cofondatori, într-un interviu pentru infofinanciar.ro

Alături de Oana, la fondarea companiei, au mai participat și Lucian Opriș, dar și Cristina și Nicolae Mihai. Misiunea Genuin este de a conecta oamenii cu natura, în interiorul casei, „iar designul abordat este atât biofilic cât și un design minimalist, scandinav”, a mai declarat Oana.

Evoluția afacerii Genuin

Genuin există de doi ani și jumătate pe piața din România. În acest timp, conform informațiilor transmise de Oana, afacerea a crescut „organic. În interior noi punând accentul atât pe creștere cât și pe familie, de aceea eforturile depuse au fost în concordanță cu etapele de dezvoltare ale familiei, astfel încât să nu ne supunem la o presiune prea mare sau la un ritm nesustenabil”.

Cu toate acestea, au reușit să atragă fonduri de la Innovvationa Norway, un instrument al Guvernului Norvegian care susține companiile în dezvoltarea avantajului competitiv. Suma se ridică la aproximativ 350.000 de euro. În plus, gama de produse a firmei a fost extinsă. Fondatorii au plecat de la a comercializa așternuturi de pat pentru adulți și copii, până la a pune la dispoziția clienților perdele, draperii, tăblii de pat, perne decorative și, în curând, covoare. „Astfel, Genuin își propune să devină alegerea numărul 1 home-deco pentru materiale premium organice”, a mai transmis Oana.

O cifră de afaceri ascendentă

Și cifra de afaceri a companiei a cunoscut o creștere semnificativă, și s-a majorat constant. În cel de-al doilea an valoarea s-a dublat și a ajuns la peste 200 de mii de lei. În plus, în primele patru luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, cifra de afaceri s-a majorat de patru ori.

Însă, așa cum a mai transmis cofondatorul, „nu vorbim de sume senzaționale încă, deoarece este o piață nișată, în care consumul este încă în etapa de educație și în care da, trendul este ascendent. Însă mai avem câțiva ani buni până când românii vor consuma în similar cu Spania, Franța sau Olanda”.

Investiție în sustenabilitate

Inul achiziționat de Genuin este de pe piața din Europa, este 100% european. În plus, toate materialele folosite au certificări precum STANDARD 100 by OEKO-TEX® (atestă că materialele nu conțin substanțe periculoase), EUROPEAN FLAX® (atestă că țesăturile sunt de înaltă calitate), MASTERS OF LINEN® (certificare că materialele sunt 100% din in).

„Acest lucru este foarte important pentru noi, sourcing-ul, deoarece folosim surse curate, care au lucrat atât frumos cu planta cât și cu oamenii și nu au deversat vopseluri în ape. Asta ne face să dormim bine noaptea”, a mai adăugat Oana Opriș.

De asemenea, investiții au fost făcute și în tehnologie. Recent a fost achiziționat un echipament cu ajutorul căruia compania își reciclează propriile resturi și cu care creează produse mai departe pe lanț (upcycling)

Produse de înaltă calitate

În momentul de față, Genuin este compania care oferă cea mai mare paletă de culori de in de pe piața românească și lucrează complet personalizat. În acest fel, ei obțin un avantaj comparativ cu marii retaileri.

Din stocurile pe care le importă se prelucrează produsele pe care ei le comercializează, create de ei: „atât așternuturile cât și produsele speciale, precum tăbliile de pat învelite în in sau perne decorative umplute cu lână sau textile reciclate”.

Achiziția inului de calitate superioară și sustenabil implică sume consistente. Totuși, valorile depind de cantitățile comandate, de tipul de in (prespălat sau nu), de densități și de țara de proveniență.

„Ce putem spune este că este un business care necesită un cash-flow destul de stabil pentru stocuri și dacă nu îl obții din vânzări, clar trebuie să vii cu el de acasă. Achizițiile pot varia între 5.000 de euro și 20.000 de euro la trimestru”, a mai declarat Oana.

Planuri de viitor

Dezvoltarea nu se oprește aici, deoarece cei de la Genuin au planuri importante pentru viitor. Doresc să deschidă un showroom în Capitală, dar și să extindă spațiul de producție, ambele până la finele anului viitor. Investițiile pentru realizarea acestor obiective se ridică la suma de aproximativ 300.000 de euro. Pentru susținerea acestora, fondatorii își doresc să mai asimileze niște fonduri.

În plus, din vara anului 2024, clienții vor putea accesa un nou website care va susține o gamă mai largă de produse.

„Credem că suntem destul de inovatori și grijulii la produsele pe care le alegem, astfel încât să devenim principalul business de home-deco organic din țară în următorii 3 ani”, a mai adăugat Oana.

O alegere mai bună

În final, celor de la Genuin le place să fie pionieri. Tocmai de aceea nu se opresc din a investi mult în dezvoltarea educării oamenilor în ceea ce privește atât consumul de in, cât și în designul biofilic. Cel din urmă se referă la alegerea materialelor, modelelor, culorilor dar și formelor din natură.

În acest fel, oamenii își pot crea în propriile case un mediu în care se pot conecta cu natura. Și care poate avea beneficii semnificative asupra sănătății. Acesta este și motivul pentru care au alocat resurse unei cercetări de piață. Dar și unui eveniment de învățare a arhitecturii de profil.

„Vom continua să investim în asta și în metode noi de a crea sustenabilitate, upcycle și recycle”, a încheiat Oana.