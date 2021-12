„Corpul nostru are nevoie de grăsimi pentru a absorbi anumiți nutrienți solubili în grăsimi, cum ar fi vitaminele A, D, E și K, împreună cu beta-carotenul”, spune medicul Christine Palumbo.

De asemenea, Jessica Levinson, expert în nutriție culinară, susține că grăsimea este un nutrient esențial, iar grăsimile lichide precum uleiul, sunt o sursă excelentă”.

Departamentul Agriculturii din SUA spune că femeile cu vârsta de peste 31 de ani ar trebui să consume 5 lingurițe de ulei, iar bărbații din aceeași grupă de vârstă ar trebui să consume 6 lingurițe. Doar că trebuie să ne asigurăm că alegem uleiul potrivit. AHA recomandă înlocuirea grăsimilor saturate cu cele bogate în grăsimi sănătoase mononesaturate și polinesaturate pentru a ajuta la reducerea riscului unor boli de inimă, potrivit site-ului Everydayhealth.

Acestea cele mai bune uleiuri pentru sănătate:

1. Uleiul de măsline

Uleiul de măsline este un ingredient de bază al renumitei diete mediteraneene, benefică pentru inimă, și este perfect pentru salate, paste și pâine. Uleiul de măsline extravirgin conține mai mult de 30 de compuși fenolici diferiți, un grup de fitochimice cu acțiuni antiinflamatorii.

Uleiul de măsline extravirgin conține cantități mai mari de grăsimi mononesaturate sănătoase, în comparație cu alte uleiuri. Acestea ajută la scăderea nivelului de colesterol „rău”. Uleiul de măsline nu este însă recomandat pentru prăjire.

2. Ulei de canola

Uleiul de canola are doar 7% grăsimi saturate și, ca și uleiul de măsline, este bogat în grăsimi mononesaturate. Uleiul de canola are un punct de fum mai mare decât uleiul de măsline și o aromă neutră, așa că este mai bun pentru gătit pentru gătit. Deoarece nu are o aromă puternică precum alte uleiuri vegetale și din semințe, uleiul este recomandar pentru sosurile de salată .

3. Uleiul de semințe de in

Uleiul din semințe de in este o sursă excelentă de acid alfa-linolenic, o formă de acizi grași Omega-3”. Uleiul de semințe de in poate ajuta la reducerea simptomelor artritei, potrivit Fundației pentru artrită. Conține acizi grași Omega-6, care sunt importanți pentru sănătate.

4. Ulei de avocado

Avocado și uleiul de avocado sunt bogate în grăsimi mononesaturate sănătoase. Aroma neutră a uleiului de avocado îl face o opțiune bună pentru copt.

5. Ulei de floarea soarelui

Un alt ulei de gătit aprobat de AHA, uleiul de floarea soarelui este bogat în grăsimi nesaturate și sărac în grăsimi saturate. Cercetările arată că alegerea uleiului de floarea soarelui, mai degrabă decât a unui ulei bogat în grăsimi saturate, poate ajuta la scăderea nivelul colesterolului LDL și al trigliceridelor. Ca și uleiul de sâmburi de struguri, o lingură de ulei de floarea soarelui este o sursă excelentă de vitamina E, conform USDA.

Uleiuri pe care ar fi bine să nu le folosiți

1. Uleiul de cocos

Este un ulei extrem de controversat. Uleiul de cocos are o cantitate mare de acizi grași, care sunt mai greu de transformat de organism în grăsime stocată. Un studiu publicat în2018 a constatat că uleiul de cocos a crescut semnificativ nivelul de colesterol HDL.

2. Uleiuri parțial hidrogenate

Sursa principală de grăsimi nesănătoase din dieta unei persoane este uleiul parțial hidrogenat, care poate fi găsit în alimentele procesate, potrivit AHA. FDA a decis că aceste grăsimi sunt atât de nocive pentru sănătate, încât producătorii trebuie să elimine toate grăsimile trans din produsele lor.

3. Uleiul de palmier

Uleiul de palmier este compus din părți aproximativ egale de grăsimi saturate și grăsimi nesaturate. Este adesea folosit în alimentele procesate în locul uleiurilor parțial hidrogenate. Persoanele cu diabet ar trebui să acorde o atenție deosebită consumului de grăsimi saturate, deoarece au un risc mai mare de a face boli de inimă.