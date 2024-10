Michel Blanc, actorul francez cunoscut pentru filmele „Les Bronzés” și drama criminală „Monsieur Hire”, a murit. Avea 72 de ani. Potrivit agenției France-Presse, Blanc a murit în urma unui atac de cord.

Blanc era cunoscut pentru rolul său de burlac incomod din filmul „Les Bronzés” (1978), regizat de Patrice Leconte. Între anii 1979-2006 a jucat apoi în mai multe filme cult ale cinematografiei franceze, scrie Variety.

În 2012, Michel Blanc a primit premiul César pentru cel mai bun actor în rol secundar

Blanc a jucat și în thrillerul polițist al lui Leconte din 1989, „Monsieur Hire”, unde a interpretat rolul principal. În 2012, Blanc a primit premiul César pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul din „L’Exercice de l’État” („Ministrul”), scris și regizat de Pierre Schoeller.

Blanc a regizat, co-scris și interpretat roluri în filmele „Marche à l’ombre” (1984) și „Summer Things” din 2002.

De asemenea, a jucat în producții cunoscute precum „Les Filles de Malemort” (1974), „Let Joy Reign Supreme” (1975), „The Best Way to Walk” (1976), „Gramps Is in the Resistance” (1983), „Uranus” (1990), „Merci La Vie” (1991), „Afacerea toxică” (1993), „Monstrul” ( 1994), „You Are So Beautiful” (2005), „The Witnesses” (2007), „The Escort” (2009), „The Girl on the Train” (2009), „The Hundred-Foot Journey” (2014) , „Odd Job” (2016), „A Good Doctor” (2019), „Les Petites Victoires” (2023), „Take a Chance on Me” (2023) și multe altele.

Blanc a co-fondat ”Le Splendid”, o companie de cafe-théâtre, alături de Christian Clavier și Thierry Lhermitte

Blanc a fost recompensat de Festivalul de Film de la Cannes pentru rolurile interpretate de-a lungul carierei sale cinematografice În 1986, a primit premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Cannes pentru rolul din drama lui Betrand Blier „Tenue de soirée” („Rochie de seară”), din 1986.

Opt ani mai târziu, a primit tot la Cannes premiul pentru cel mai bun scenariu pentru „Grosse fatigue” („Dead Tired”) din 1994, un film de comedie pe care l-a regizat și în care a și jucat.

Blanc, omagiat de președintele Macron: ”Un monument al cinematografiei franceze”

În 2004, a primit Premiul Molière, echivalentul francez al premiilor Tony, pentru cea mai bună adaptare a unei piese străine pentru „L’amour est enfant de basaud”.

În anii 1970, Blanc a co-fondat ”Le Splendid”, o companie de cafe-théâtre, alături de Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Bruno Moynot și Claire Magnin. Trupa Splendid a fost distinsă cu un Premiu César în 2021.