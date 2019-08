Investiția de 442 de milioane de euro de la Iulius Town din Timișora nu-l face pe Iulian Dascălu să se oprească. Șeful firmei se gândește să cucerească noi orașe după ce s-a dezvoltat în Timișoara și Iași. “Ne fucusăm pe finalizarea celei mai înalte clădiri. Vrem să o fimalizăm anul viitor. Mai avem cateva proiecte de extindere Îin Palace Iași. Pentru moment, acestea sunt proiectele pe care vrem sa le facem publice. Proiectul de la Expozitiei din București se află printre alte multe propuneri. Studiem si prospectam piata.

Noi nu obținem venituri din chirii din cladirile de birouri. Ne ocupam de conolidarea proiectelor de la Iasi. Investim pentru ca inca 100.000 de metri patrati de birouri să fie buni pentru construit. E o mre cerere. Ne uitam si la alte orase. Ne focusăm pe proiecte mixte. Vrem să dam un plus comunitatii. Nu facem investitii speculative. Vrem invetitii pe termen lung”, a spus președintele Iulius.

Dar asta nu este singurul plan al lui Iulian Dascălu. “Vom îincerca să adaugam cladiri suplimentare. Am bagat 442 de milioane de euro aici. Nu e o suma foarte mica. Nu doar pentru Romania, ci și in Europa. Nu puteam fara suportul bancilor. E foarte important cand dezvoltam un proiect unde il facem contextual e mai larg. Lucrurile sunt bune deocamdata.

Am vrut un parc frumos. Am vrut ca oamenii să-si petreaca timpul impreună cu familia nu doar la cumpărături. Totul a inceput acum 5-6 ani. Am început sa pregatim toti copacii de aici. Au fost 500 de camioane. E o investitie foarte mare in acest parc, dar nu spun să spun costurile. Motivatia unui proiect frumos a insemnat mai mult decât banii. Vrem sa-l extindem”, a dezvăluit Dascălu.

Șeful Iulius a vorbit și despre un subiect surpriză. Provocat, a răspuns provocării legate de politică. “Categoric nu ma bag in politica. Ma specializez pe ce știu sa fac. Eu nu stiu sa fac politica”, a mai spus președintele companiei.

