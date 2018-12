I ulian Pîtea, deşi are doar 21 de ani, are deja în spate o carieră sportivă demnă de invidiat şi care ar fi putut fi una de răsunet, dacă antrenorul nu i-ar fi rupt aripile. Războinicul a povestit că a plecat de mic de acasă de la Braşov la Bucureşti pentru a se antrena cu lotul olimpic al sporturilor de iarnă. El era săritor cu schiurile şi chiar a participat la o ediţie a Olimpiadei. Ulterior, visul său s-a năruit.

Iulian a povestit că cel care ar fi trebuit să-i fie mentor l-a bătut într-o zi până când l-a lăsat prăbuşit pe jos. "M-a bătut până m-a umplut de sânge şi m-a lăsat inconştient pe jos" , a spus războinicul, care a adăugat că deşi a cerut reacţii oficialilor pentru acest comportament abuziv, nu a primit niciodată răspuns.

„Când m-a bătut, făcusem 18 ani. Și din cauza lui n-am mai putut face sport, cu toate că m-am chinuit. L-am dat în judecată, nu am ajuns să mă judec cu el pentru că au început ameninţările, că nu o să mai pot face sport, că o să îmi bage beţe în roate. Eu am fost sabotat de acest antrenor. Mi-am zis apoi că pot să trec peste, că pot să lucrez cu el, şi am mai lucrat doi ani cu acest om. Nu m-a mai bătut, a mai ridicat tonul, dar pe ceilalţi i-a bătut constant„, povestea Iulian Pîtea, despre cea mai mare dezamăgire a vieţii lui, chiar înainte să debuteze la Exalton.