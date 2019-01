Încă o lovitură dură pentru Kanal D! Ce decizie a luat Alin Andronic cu privire la Exatlon

În mod normal, Kanal D insista mult pe Exatlon şi concurenţi şi după finalul show-ului, fiind produsul lor premium. Din cauza deznodământului şocant şi a reacţiilor negative venite în număr mare din partea publicului, au încercat să îngroape subiectul. Totuşi dacă prima ediţie a fost un fenomen, în cea de-a doua, fenomenul s-a numit Alin Andronic. Acesta a primit o susţinere neaşteptată din partea publicului, care i-a trimis mesaje de încurajare în număr mare.

Războinicul a decis să uite pentru o perioadă de nedreptatea care i s-a comis şi a mers în vacanţă, în Elveţia, pe munte, acolo unde se simte cel mai bine. La întoarcere s-a oprit două zile într-o staţiune din Germania. O familie de români a recunoscut locaţia unde se afla acesta şi l-a căutat în zonă pentru a-i strânge mâna.

"Mai frumos de atât nu puteam sã încep noul an. Aceastã familie frumoasã m-a cãutat in locul unde am postat ultima poza in speranta sã ne întâlnim şi aşa s-a şi întâmplat. Nu ştiu ce am făcut ca să merit efortul lor dar mi-au oferit o bucurie foarte mare", a scris Alin Andronic alături de fotografia de mai jos, postată pe pagina lui de facebook.

Interesant este că în prezent Alin Andronic a devenit mai popular printre fanii emisiunii decât emisiunea în sine. Acest lucru este o adevărată lovitură pentru cei de la Kanal D, care ar fi putut câştiga mult dacă ar fi gestionat situaţia probabil altfel.