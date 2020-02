Jurnalista de la Realitatea PLUS, Denise Rifai, a transmis un mesaj cu privire la decizia președintelui Klaus Iohannis, de a-l numi premier pe Florin Cîțu. Aceasta susține că nominalizarea lui Iohannis este cea mai bună decizie a președintelui din ultima perioadă.

Potrivit lui Rifai, Florin Cîțu este un om potrivit pentru ocuparea funcției de prim-ministru, mai ales că este un bun negociator.

De asemenea, jurnalista susține că nominalizarea lui Iohannis este un semn important că România se îndreaptă către o normalitate. Denise Rifai a conchis prin a preciza că pentru numirea lui Cîțu în funcția de premier al României este dispusă să îi ierte lui Iohannis toate greșelile de până acum.

Iată mesajul jurnalistei:

”Nominalizarea de astazi a lui Florin Citu – premier desemnat – este de departe cea mai tare mutare politica a presedintelui Iohannis din ultima perioada!

In ciuda atacurilor badaranesti in fel si chip, premierul desemnat chiar stie carte, intelege mecanismele pietelor financiare, e un tip fin, clar la minte si precis! Are deci toate calitatile care l fac sa fie un bun negociator pentru noi ca stat, in contextul atat de dificil economic in care PSD a lasat Romania. Sa nu uitam ca Romania va intra in procedura de deficit excesiv si sa nu uitam ca azi Comisia Europeana a transmis un mesaj dur Romaniei apropos de riscurile enorme pe care le presupune pentru economia romaneasca, legea votata de psd cu majorarea punctului de pensie cu 40%.

Si chiar daca, sa spunem, guvernul Citu nu va fi investit, cu siguranta omul asta va ramane un ministru de finante pe termen lung in guvernele pnl pentru ca este un tip de incredere si de mare valoare!

Si nu mi as permite sa iau atat de vehement apararea unui om politic, daca nu l as cunoaste de atat de mult timp si daca nu mi ar fi castigat increderea in atat de multi ani. Iar pentru mine, nominalizarea facuta de Iohannis e primul MARE SEMN ca intram intr o etapa de normalitate politica – adica sa vedem sprijiniti in politica si oameni noi care chiar stiu meserie! e primul pas ca si in Romania clasa politica capata un suflu nou!

Desigur. O sa asistam la un mare macel politic si mediatic. desigur o sa auzim toate relele cele mai rele despre Florin Citu. Nu conteaza! Ei sunt in echipa. Ludovic Orban este si el acolo. Are toata experienta politica necesara. Este si va ramane presedintele PNL si cu siguranta lucrurile vor fi bine.

Imi doresc insa mult sa vedem totusi un Guvern instalat in Romania. Chiar daca PSD vor incerca sa tranteasca guvernul Citu. Romania are nevoie de un Guvern mai ales ca economic suntem destul de fragili iar pericolul cu boala asta cumplita e foarte aproape de noi. Nu mai e timp si loc pentru circ politic!

In tot cazul. De azi – toate cartile sunt deschise si totul e posibil! Azi deja suntem in plina zi de negocieri politice si o sa ne putem da seama cam cum stam cateva ore mai tarziu.

Mult succes Echipei de Premieri din Romania!

PS. Pentru nominalizarea lui Florin Cîţu, cred ca ii iert presedintelui Iohannis toate greselile de pana acum”, a fost mesajul transmis de Denise Rifai.

Te-ar putea interesa și: