Directorul Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara susține că numărul cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 a început să crească, iar secția de Terapie Intensivă este plină. Din păcate, acesta mărturisește că medicii trebuie acum să ducă o luptă pe două fronturi: cu boala și cu teoria conspirației. Cristian Oancea spune că au pacienți care refuză tratamentul spunând că nu vrea ca medicii să facă experimente pe el.
„La Babes mai avem 6 sau 7 locuri libere, dar este o dinamica continua, pentru ca ne ajutam cu colegii de la Spitalul CFR, care preiau cazurile asimptomatice sau usoare. La noi, Terapia Intensiva este plina, sunt 4 locuri si toate sunt ocupate, sunt pacienti care cred mai mult in teoria conspiratiei decat in tratamentul medicamentos. Avem in Terapie un pacient care a refuzat tratamentul cu Remdesivir, ne-a spus ca nu vrea sa facem experimente pe el. Din pacate, acum este la Terapie Intensiva si nu putem decat sa ii dam tratament suportiv”, a declarat pentru opiniatimisoarei.ro Cristian Oancea, directorul Spitalului Victor Babes din Timisoara.
Cristian Oancea: Va fi mai rău!
Acesta spune că toată munca medicilor „s-a dus pe apa Sâmbetei” pentru că majoritatea românilor sunt adepți ai teoriei conspirației și refuză tratamentul. Oancea avertizează și transmite în același timp un mesaj către aceștia.
„Va fi din rau in mai rau. Cam 70% sunt adeptii teoriei conspiratiei. Nu avem cu cine sa luptam. Suntem dezarmati. Toata munca noastra s-a dus pe apa Sambetei. Pacientii au refuzat tratamentul sustinand ca nu vor sa facem experimente pe ei. Nu mai avem arme. Nu te poti lupta cu prostia, cu ignoranta si cu conspiratia, cu indolenta, cu nesimtirea, cu iresponsabilitatea. Nu ai ce sa-i mai faci. Ii asteptam in spitale, unde avem si lumanari. Ei cred ca se fac bine de la natura. Avem pacienti relativ tineri, intre 50 si 70 de ani”, a adaugat medicul Cristian Oancea pentru sursa citată.
Conform raportului de astăzi al Grupului de Comunicare Strategică, cel mai recent bilanț în ceea ce privește evoluția epidemiei de coronavirus arată că s-au înregistrat 413 noi cazuri la nivel național și 7 noi cazuri în Timiș față de raportarea de duminică.
CAND VOM STARPI DIN RADACINI-CORUPTIA-CAND VOM ARESTA PE TOTI CRIMINALII DE MEDICI-INFIRMIERE-ASISTENTE MEDICALE-BRANCADIERI-SI PE TOTI CEI CE I-AU SPAGI SI TORTUREAZA PACIENTII-II INFECTEAZA SI CII CONTAMINEAZA CU STIINTA SI DIN PLACERE PENTRU UNELE FAVORURI SI VAUCERE IN PARADISURI?IN SEJURURI VACANTE PENTRU CRIMELE SI ASASINATELE COMISE IN SPITALE S CLINICI-ORICARE AR FI ELE-CAND VOM STARPII CLASA POLITICA INDIFERENT CARE SI VOM SCHIMBA DE LA A LA Z TOTUL CA SI PUTERE SA NU O MAI DETINA ACESTE GRUPURI SI GRUPARI INFRCTIONALE PUTEREA !
ATUNCI VOM STARPI ORICE VIRUS SI BACTERII CACI CANGRENA ESTE INTOCMAI ACEST SISTEM IMPUTIT CORUPT-INFECT-MURDAR-OBEDIENT OCULTEI MONDALE ! ATUNCI VA DISPAREA COMPLET DINTRE NOI SI ACEST COVID-19 ! PANA ATUNCI,VOM FI SCLAVII SI VICTIMELE COLATERALE ALE DUALISMULUI TERORISM+ CORONA VIRUS SI ASOCIATII LUI-FRATI CE VOR URMA MEREU-MEREU-PERMANENTA VA FI STAREA DE ALARMA SI NECESITATE DE A TINE ARESTATI SAU INTERNATI IN ATI-CETATENII IN DRUM SPRE MORGA SI CREMATORII ! ACESTA E LAGARUL NOII ORDINI MONDIALE ! NOUL GUVERN MONDIAL GLOBALIST ! – DE CATI ANI SUNTEM FURATI SI UMILITI ? DE 30 DE ANI AVEM ACELEASI ZILE NEGRE-FRIPTE ! PERFECT ! STOP TALHARILOR SI CRIMINALILOR DIVERSI DIN FRANTA EUROPA ROMANIA VIA NATO-SUA ! STOP CRIMINALITATEA SI GENOCIDUL MONDIAL REFLECTAT IN PROPAGANDA RASPANDIRILOR DE MINCIUNII-SANTAJE-REGII-SCENARII-PLANURI SI ESCROCHERII DUPA CARE SI-AU CONSTRUIT CLINICI-PALATE-SPITALE-PRIN AFACEREA INTERNATIONALA DE O ANVERGURA NEMAINTALNITA PE TERRA-UN PLAN EXTRAODINAR EXTINS IN LANT INTERNATIONAL DE INFRACTORII CRIMNALI INTERNATIONALI DE SORGINTE FRANCMASONICE DIRECT COORDONATE DIN LOJELE MULTIPLICATE FRANCMASONICE PENTRU A ADUNA CAPITAL SI A DEVALIZA TOT CE SE POATE DETURNA CA FONDURI PUBLICE IN FAVOAREA CONCERNELOR INTERNATIONALE DE ASA-ZISELE CERCETARI MEDICALE-CONDUSE DE BILL & MELINDA GATES ASOCIATION IN COLABORARE CU OMS (ORGANIZATIE TERORISTA DE OMUCIDERI PRIN VIRUSI-BACTERII SI RAZBOAIE BACTEOROLOGICE-BIOLOGICE SI CHIMICE-MEDICALE)…
TOTUL ESTE A FACATORIE MIZERABILA-VA CONFIRM SOLEMN ASTAZI DE ZIUA FRANTEI
DE 14 IULIE 2020 – PARIS 8, PLACE DE LA CONCORDE UNDE A INCEPUT DEFILAREA SI MANIFESTAREA EXTRAORDINARA PE TIMP DE COVID-19 CORONA VIRUS SI NU EXISTA MASTI PE FIGURILE MILITARILOR CE DEFILEAZA SI NICI PE FIGURILE INTREGULUI STAF POLITIC REPREZENTATIV ! DECI INTR-UN LOC INGHESUIT-INEDIT-PE ACEST FOND-NU EXISTA NICIO DISTANTIERE PUBLICA-PRESEDINTELE EMMANUEL MACRON IN MASINA MILITARA DECAPOTABILA ALATURI DE GENERALI FARA MASCA DE PROTECTIE SI
TRAVERSEAZA PIATA IN FATA OBELIXULUI-SIMBOLUL FRANCMASONERIEI SI AL GLMF
REPREZENTANTII GUVERNULUI FRANCEZ AL NOULUI GUVERN FORMAT DIN ALTI FRATI OBEDIENTI FRANCMASONI DE NOUL-VECHI MINISTRU DIN UMBRA-FRANCMASONUL JEAN CASTEX ! INCREDIBIL ! DAR ADEVARAT SA OBSERV DIN PRESA SI MAS-MEDIA FRANCEZA CATA EROARE INDICA SI INDUC POPORULUI FRANCEZ SI TOTODATA SI CELORLALTE CONATIONALI EUROPENI CE TRAIESC SI LUCREAZA IN FRANTA !
AFIRMAND CA NU SE VA TINE REPREZENTAREA SI DEFILAREA NATIONALA DE 14 IULIE
FIIND UN AN SPECIAL DIN CAUZA CONTAMINARII BACTEOROLOGICA-BIOLOGICA COVID-19,CORONA VIRUS DE CINE,SI ACEST RAZBOI NEDEFINIT DIN UMBRA SI DE CE A FOST INITIAT,MOTIVUL SI SCOPUL,DE UNDE A PORNIT OFICIAL SI EXACT SI NICI MACAR NU SE DORESTE AFLAREA REALITATII SI DE ACEEA ACEASTA CONSPIRATIE MIZERABILA-ADUSA IN VIATA NOASTRA A TUTUROR CU SCHIMBARI DRASTICE CU OBLIGATII EXTRAORDINARE DE REDUCERE SUBSTANTIALA A DREPTURILOR OMULUI DE TRAI SI DE VIATA DE COMPORTAMENT-REGULI SI DISCIPLINA-MORALITATE SI FANATISM GENERALIZAT MORBID DE UN TERORISM STIINTIFIC LEGALIZAT SI SUSTINUT DE O IDEOLOGIE FALSA-CORUPTA-INFRACTIONALA-IMPRASTIATA IN TOATE TARILE DE PE GLOB-AGENTII SI-AU FACUT BINE TREABA-SI BINE AU FOST REMUNERATI PENTRU GENOCID MONDIAL !- UNII MADICI-PROFESORI UNIVERSITARI-KILLERI-LA FEL-SISTEMUL SI STAREA ACTUALA A GUVERNELOR REUNITE IN GLOBALISM-O GRUPARE
MAFIOTA-SECTARISTA-MASONICA-DRACOVIANA PRACTICATA DIRECT DE PRIMII CORUPTI SI PRIMII ESCROCI INFRACTORI SI CRIMINALI DE DREPT COMUN-PRESEDINTII DE STATE SI PARLAMENTARII-TOTI CE DETIN FUNCTII IMPORTANTE-MINISTRII DAR SI TOTI EUROPARLAMENTARII-EUROPEI-CA DE CEI DE PESTE OCEANE-NU MAI ARE ROST SA INTERVIN IN RELATARILE UREI SI DUSMANIEI PE CARE NE-O POARTA NOUA TUTUROR EUROPENILOR ! OBSERVAM CE SE INTAMPLA DOAR IN SUA-SI CUM SI-A SERBAT 4 IULIE-ZIUA NATIONALA A SUA-DE PRESEDINTELE DONALD TRUMP-CALIFORNIA SI FLORIDA-CELE MAI AFECTATE STATE DE COVID-19 SI SICRIILE IN ALUMINIUM ERAU PREGATITE DEMULT !…CE VRETI MAI MULT CAND S-A STIUT TOTUL CA LA CARTE DE ACESTE PREGATIRI SI TRAIRI CE LE AVEM ASTAZI TOTI LA ORDINEA DE ZI ! … – AICI,ASTAZI-ACUM ESTE CARTEA ADEVARULUI ABSOLUT !
666 -OBSERVATI CU TOTII ACEASTA ZI CACI ACEASTA ZI E CLIPA ADEVARULUI REAL !
NU MAI AVETI NICI MACAR INFIMA FARAMA DE INCREDERE SA ACORDATI VREUNUI
CAP DE CONDUCERE-INCREDEREA VOASTRA SAU SA MAI AVETI PRETENTII SA IESITI LA VREUN VOT CINSTIT IN CAZUL IN CARE – (EU) VA ADUC ACESTE AFIRMATII TUTUROR SI VA AMINTESC -NU SUNT UN OARECARE OM ORDINAR – DIN FERICIRE PENTRU VOI,…
TUTUROR CUNOSC SI SUNT INTRAT IN MIEZUL PROBLEMELOR CUM S-AR ZICE SI DETIN FRAIELE ACESTOR CONSPIRATII MONDIALE BINE TICLUITE DE OCULTA MONDIALA CE DORESTE ASASINAREA PRIN ORICE MIJLOACE A CAT MAI MULTE PERSOANE CIVILE-VOR CALUSUL SI BOTNITA OBLIGATORIE-FORTATA PE GURILE NOASTRE-MASTI DE PROTECTIE PENTRU EI-IN PRIMUL RAND SI NU PENTRU NOI-CACI ASA MULT NE IUBESC SI CAT VOR EI-SA RAMANEM IN VIATA-FERICITI SI SANATOSI TUN ! CA SA NU MAI VORBIM SI SA COLABORAM INTRE NOI PENTRU UN EVENTUAL ZID-LUPTA-RAZBOI CONTRA LOR-TOATE GUVERNELE LUCREAZA MANA -IN -MANA IN ACEASTA CONSPIRATIE INTERNATIONALA-GLOBALISTA-FASCISTA-NAZISTA-FRANCMASONICA-FANATICA SI IMPERIALISTA CU SCOPUL DE A CREA NOUL GUVERN MONDIAL CONDUS DE UN ANTIHRIST CU LANTURI IN MANA SI CU MICROCIPUL IN ALTA-ALATURI DE INJECTIA DATATOARE DE MOARTE ! ATENTIE CE VA ZIC ASTAZI ! S-A MINTIT IN MAS-MEDIA SI IN TOATE POSTURILE DE RADIO – PRESA-TELEVIZIUNI-FRANCEZE CA NU SE VA TINE OFICIAL ACEASTA DEFILARE IN FRANTA DE 14 IULIE ZIUA NATIONALA SI IATA ACUM ESTE IN PLINA DESFASURARE LA ACEASTA ORA LA CARE VA REDACTEZ CU POPULATIA DEZLANTUITA PE STRAZI -FARA MASTI SI DISTANTIERE SOCIALA IMPUSA DE AUTORITATI IN COMPARATIE CU NEBUNII DE LEGAT DIN ROMANIA CE INTREC ORICE LIMITE-SI IATA SI IN MARSILIA(MARSEILLE) FRANCE, ASTAZI SEARA SE TINE UN CONCERT CU PESTE 2000 DE TINERI SAU ORICE CETATENI DE ORICE VARSTA-FARA NICIO ORDINE DE DISTANTIERE SOCIALA SI MASTI DE PROTECTIE,SE INTRA IN MAGAZINE-HIPERMARKETURI FARA MASTI DE PROTECTIE-CARE CUM DORESTE-IN MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN LA FEL-SE DEMONSTREAZA PE STRAZI ASTAZI SI IN ALTE CARTIERE IN CONTRA CONSFISCARII LIBERTATII-CE ESTE SCRISA IN ROSU CU SANGELE CETATENILOR ABUZATI DE FORTELE DE ORDINE ALE OCULTEI MONDIALE-CONTRA STARILOR DE URGENTA SI DE ARESTARI LA DOMICILII PE ACEST MOTIV DE CONTAMINARE CU ACEST VIRUS COVID-19-O GASELNITA GASITA SA SUPUNA NATIUNILE LUMII-RAPORTUL DE VERIFICARI DE CAZURI DE ACEASTA BOALA SUNT CONFUZE SI NEDEFINITE OFICAL !
***COMUNICAT IMPORTANT PENTRU TARA SI PENTRU TOTI LOCUITORII EI-INDIFERENT DE NATIONALITATE-ORIGINE-SEX-CULT-INCLINATII ! *** STOP***CRIMELOR SI ABUZURILOR ASUPRA NOASTRA CU ACEST MOTIV COVID-19 !***STOP SI IESITI PE STRAZI-CERETI-VA DREPTUL PRIN CARE ACESTIA VI L-AU INCALCAT ! CERETI-VA ACUM
IN STRADA-ADEVARUL CU CARE EI AU PRETINS ACESTE STARI DE URGENTA SI PRIN CE MIJLOACE AU INTRODUS ACESTE MOLIME MULTIPLE SI PUNCTUALE ! STOP ! CERETI
EXPLICATII SI DOVEZI DE CE SERVICIILE SECRETE NU V-AU PROTEJAT SI STATUL A FOST PE POST DE : ”NON ASISTENTA LA PERSOANE IN PERICOL IMINENT ” INSCRIS IN CONSTITUTIA ROMANIEI PE CARE ”EI” AU INCALCATO MEREU FLAGRANT ! STOP !
CERETI-VA DREPTURILE DE CIRCULATIE CA SI TOTI CETATENII EUROPENI SI UNDE SE FACE DOVADA CA NOI-CETATENII ROMANI SUNTEM INTERZISI SA VENIM ACASA IN ROMANIA DIN DIASPORA S DE UNDE PANA UNDE SI CARE SUNT REALELE MOTIVE PRIN CARE NI SE IMPUN ACTE SI TESTE CARE PE NOI NE COSTA MAI MULT CA SI SEJURUL ACASA IMPREUNA CU FAMILIA NOASTRA CU TARI DUSMANOASE CA SI AUSTRIA-UNGARIA-OLANDA-SUEDIA-GERMANIA-FRANTA-ITALIA-ANGLIA-SUA-CANADA-AUSTRALIA SMD… LISTA E LUNGA SI COMPLEXA DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE RASIALE SI ANTI ROMANESTI -DISCRIMINANTE SI SOVINE-A TARILOR CARE NU VOR SI NU DORESC-CETATENII EUROPENI-ROMANI PE TERITORIUL LOR SI NICI MACAR IN TRANZIT DE CATEVA ORE-DAR SCLAVI ROMANI IN SCHIMB EXISTA CERERE SI OFERTA DIN PARTEA STATULUI PE CARE NU NE REPREZINTA GUVERNUL ORBAN SI PRESEDINTELE JOHANNIS-CE VAND LA PACHET PE ORICE TIMP SI PE ORICE STARE -SUNT TRIMISI CU AVIOANE NATO-SI PRIN ORE PLATITE NATO DE SURVOL AERIAN PE CORIDOARELE IMPUSE AERIENE SI IATA MAFIA SCLAVAGISTA CUM ESTE DIRECT COORDONATA DIN STATE SI DIRECT DE PRESEDINTII ACESTOR STATE-ASA CUM A ACTIONAT JOHANNIS SI ORBAN CU STAFUL SAU DE ESCROCI SI BANDITI IN TIMPUL STARII DE URGENTA CAND TOTI ROMANII ERAU ARESTATI LA DOMICILII-ACESTE COZI DE TOPOR-TRADATORI NOTORII-ESCROCI SI AFACERISTI CE SE INBOGATESC PE SCLAVII ROMANI TRIMISI PE PLANTATII IN GERMANIA SI IN ALTE STATE VAGABOANDE TERORISTE CE NU RESPECTA NIMIC DIN DREPTURILE CETATENILOR EUROPENI-CE IATA DOVADA CLARA CA ESTE DOAR O UTOPIE PE CARE DE PESTE ZECE ANI DE ZILE VA EXPLIC PE AICI PE ACESTE SITE-URI EXTREM DE INTERESANTE SI CITITE DE MILIOANE DE INTERNAUTI ! PRIVITI ATENT IN EVOLUTIA IMEDIATA A LUCRURILOR-AUGUST 2020 !
***DRAGI ROMANI-COMPATRIOTI DE PRETUTINDENI-UNITI-VA FORTELE-ORGANIZATI-VA SI COMBATETI DIN PLIN ACEASTA ORGANIZATIE MALEFICA-SPURCATA-DRACOVIANA-A NOII ORDINI MONDIALE***LUPTATI CU MIC CU MARE ! NU ACCEPTATI NIMIC DE LA EI NICIUN COMPROMIS,CACI TOTUL E CONTRA VOASTRA,VA ATRAG IN CAPCANE SI TOTUL E CONTAMINAT SI FACUT IN ASA FEL SA VA REDUCA CA NUMAR-SA VA UCIDA-IN MASA-ACESTA ESTE SCOPUL LOR MALEFIC SI VA INCONJOARA-IN JURUL VOSTRU- SI SE LINGUSESC CA SI SARPELE DUPA GRUMAZ PANA VA MUSCA SI VA ASASINEAZA RAZAND-INTELIGENT-SI VA DUC IN EROARE CU SURASUL LOR IMPERTINENT SI VENINOS DE REPTILE SI DE HANDICAPATI-CORUPTI-MANIPULATI CE SUNT PENTRU CEI CE STIU SA OBSERVE-INFATISAREA FETEI – TRASATURILE SI SIMBOLURILE ! II DESCOPERA IMEDIAT CEI CE SUNT DUSMANII SI CALAII EXECUTORI AI LOR !
***NUMAI LUPTA SI NUMAI VARFUL TEVILOR DE PUSTI SI ARME VA VOR ADUCE LIBERTATEA-FERICIREA-BUNASTAREA-FRATERNITATEA SI EGALITATEA VOASTRA CA CETATENI AI PLANETEI PAMANT ! ACESTE VORBE SUNT SCRISE CU LITERE DE AUR-SI VOR RAMANE VERTICAL IN ISTORIA OMENIRII PENTRU TOTDEAUNA PANA LA SFARSITUL -SFARSITUL TUTUROR TIMPURILOR ! NU VA LASATI CALCATI IN PICIOARE DE NISTE DOBITOACE DE REPTILIENI ! -TREZITI-VA ROMANI LA ADEVAR SI REALITATE ! DESCHIDETI-VA OCHII SI DESTUPATI-VA URECHILE ! – AJUNGE CU UMILIREA NOASTRA CA NATIUNE DE PRIM RANG IN LUME !
***AM INCREDERE IN VOI SI VOM INVINGE IMPREUNA BESTIA IN ACEASTA LUPTA INTRE BINE SI RAU***CU DUMNEZEU INAINTE CU HRISTOS SI MAICA SFANTA ALATURI !
Aceasta conspiratie vine datorita modului cum populatia a fost informata despre acest virus.Informatiile au fost lansate diferit de toti asa zisii inteligenti care au creat neincredere si panica printre oameni. Daca toti astia care au informat oamenii ,vorbeau o singura limba ,atunci nu se mai ajungea la aceasta situatie. La noi in Romania se obisnueste zilnic sa se procedeze in felul asta cu stiri si informatii diferite care zapacesc pe oameni .Daca omul ar fi informat corect si sa nu existe atitea inteligenti care sa-si dea cu parerea in fiecare zi ,poate alta ar fi situatia in Romania.