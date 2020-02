Ministrul interimar al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu a declarat vineri, la Mangalia, că până la sfârşitul acestui an trebuie finalizate demersurile legislative privind definirea consumatorului vulnerabil, cei ce au nevoie de ajutor putând primi fonduri de la bugetul de stat.

„OUG 114 presupune un preţ subvenţionat de 68 de lei la megawatt pentru gaze naturale şi un adaos minim impus pentru producătorii de energie electrică, asta înseamnă un preţ subvenţionat pentru toată populaţia, atât la gaze naturale, cât şi la energie electrică. Ăsta nu e mod de lucru, e clar că trebuie să definim consumatorul vulnerabil, este clar că acest consumator vulnerabil în România trebuie ajutat, şi peste tot în Europa se întâmplă acest lucru”, a spus Popescu, într-o conferinţă de presă susţinută la Şantierul Naval Damen Mangalia.

Potrivit acestuia, în cazul ţării noastre, unde veniturile sunt mai mici, prin definirea consumatorului vulnerabil mai mulţi români vor putea beneficia de ajutor.

„Ne dorim să avem un concept şi să facem prin parlamentarii noştri europeni, prin comisarul pe care îl avem, să reuşim să definim consumatorul vulnerabil la nivel european, care să fie ajutat. Asta ce înseamnă pentru România, unde veniturile sunt mai mici? Înseamnă că se ridică pragul de venituri şi mai mulţi români vor beneficia de ajutor. Dar consumator vulnerabil înseamnă inclusiv ajutor pentru energia electrică, nu vorbim de energie termică, înseamnă pentru încălzirea cu lemne de foc, pentru încălzirea cu centrale de gaz”, a menţionat ministrul Economiei.

Virgil Popescu a afirmat că trebuie făcută diferenţa între ajutorul de la bugetul de stat şi subvenţiile pe care orice administraţie locală le poate acorda.

„Faptul că toată lumea s-a aplecat, s-a inflamat de la Bucureşti, faptul că gigacaloria la nivelul Bucureştiului este cumpărată de la Elcen, compania Ministerului Economiei, cu 196 de lei fără TVA, şi vândută cu 495 de lei la bucureşteni, asta este mult prea mult, asta înseamnă că acolo este o pierdere imensă. Or Guvenul nu o să interzică niciunei unităţi administrativ-teritoriale, niciunei primării să dea subvenţie. Dacă doreşte, Consiliul Local – care este forul legislativ – să dea subvenţie, noi vorbim de ajutor de la bugetul de stat pentru oamenii care au nevoie”, a spus Popescu.

El a mai declarat că definirea consumatorului vulnerabil trebuie făcută de către un comitet interministerial.

„Toată lumea a spus că Ministerul Economiei face această definire a consumatorului vulnerabil. Nu. Ministerul Economiei, Energiei nu are în obiectul de activitate acest lucru, Ministerul Muncii este ministerul responsabil şi ieri, chiar la sfârşitul şedinţei de guvern, am vorbit cu doamna ministră a Muncii să începem acel comitet interministerial, dânsa îl conduce printr-un secretar de stat desemnat, noi o să ne trimitem oamenii şi expertiza acolo, mai avem Ministerul Dezvoltării. (…) Eu cred că de acolo putem pleca (o lege în domeniu votată în 2016 în Parlament, dar care nu s-a aplicat – n.r.) şi avem o bază legislativă în aşa fel încât, adaptată, există nişte modele matematic în acea lege, modele de calcul a veniturilor în aşa fel încât să reuşim să finalizăm, până la sfârşitul acestui an, această definire a consumatorului vulnerabil, după care, evident, schema de ajutor va fi de la bugetul de stat”, a mai spus ministrul Economiei, conform Agerpres.

