Medicul Adrian Copcea a oferit mai multe sfaturi cu privire la meniurile all-incluse și posibilitățile de dietă în timpul concediului. Într-o postare realizată pe Facebook, el a împărtășit o fotografie cu meniul pe care l-a ales într-un restaurant.

Specialistului spune că a ales o combinație care nu afectează silueta, în ciuda aspectului apetisant. Mâncarea aleasă nu conține mulți carbohidrați, acesta fiind unul dintre secretele nutriției sănătoase.

„E o poză care ilustrează ceva foarte practic în nutriţie: dozarea carbohidraţilor. Ce e în poză e o masă consistentă per total, dar care e foarte puţin consistentă în ceva anume: în carbohidraţi. Farfuriile din poză conţin nişte versiuni de carne/mezel, brânzeturi, o omletă, legume, alune, măsline”, a scris el pe Facebook.

De asemenea, medicul a oferit mai multe explicații cu privire la principalele categorii de grupe alimentare care sunt sărace în carbohidraţi.

Câte exemple sunt „carnea şi brânzeturile spre zero, legumele o pondere mică per total” și oleaginoasele.

„Acestea sunt principalele categorii de grupe alimentare care sunt sărace în carbohidraţi: carnea şi brânzeturile spre zero, legumele o pondere mică per total, bonus o „compensare” cu fibre, oleaginoasele în general o pondere de 15-20 grame/100 grame dar din care cam jumătate sunt fibre, ceea ce duce doza de carbohidraţi „neţi” la cam jumătate (în plus porţia devine foarte mică având în vedere consumul de ordinul 10-30 grame, nu 100), iar măslinele au în jur de 6 grame carbohidraţi/100 grame, din care 3 g fibre, deci carbohidraţi neţi 3 grame la 100 grame. Foarte puţin”, a mai scris el.