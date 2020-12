Pandemia de coronavirus e pe cale de a fi stârpită. După ce timp de luni de zile a făcut sute de mii de victime, se pare că vaccinul este singura soluție pentru a scăpa de probleme.

Prima mărturie a unui persoane vaccinate antiCovid

Acum, iese la iveală prima mărturie a unei persoane vaccinate anti Covid. Un britanic în vârstă de 91 de ani s-a vaccinat anti-COVID cu serul Pfizer. Acesta a făcut dezvăluiri complete. A explicat de ce a ales să se vaccineze.

După aprobarea de urgenţă a vaccinului produs de Pfizer – BioNTech, Regatul Unit a devenit prima ţară din Europa care a început administrarea vaccinului la scară largă. Campania de vaccinare a început marți, 8 decembrie, iar prioritate au vârstnicii și cadrele medicale.

Unul dintre primii care și-au administrat vaccinul anti-COVID este Martin Kenyon, un londonez în vârstă 91 de ani. El a fost abordat de reporterii CNN atunci când se afla în fața Spitalului Guy din Londra, după vaccinare. Bărbatul a fost întrebat cum a luat decizia de a se vaccina, iar răspunsurile sale au făcut ca interviul să devină viral în scurt timp.

„Am sunat la spital şi le-am spus: „Aş vrea să fiu vaccinat, faceţi vaccinuri, nu? Am văzut la ştiri”. Mi-au spus că da, apoi m-au luat la întrebări și mi-au spus să vin.”, a povestit Kenyon.

Martin Kenyon a mărturisit că nici nu a simțit atunci când i-a fost administrat vaccinul, totul fiind foarte simplu. „Nu a durut deloc. Nu am ştiut că acul a intrat până când nu l-a scos. Nu am simţit nimic. Nu vreau să mă îmbolnăvesc acum. Am nepoate şi vreau să trăiesc mult, ca să mă bucur de ele. Nu are rost să mor tocmai acum, după ce am trăit atât, nu-i aşa? Nu mi-am planificat să mor, în orice caz.”, a spus bărbatul.