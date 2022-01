Un Bitcoin se tranzacționează în prezent cu puțin sub 49.000 dolari, o creștere uimitoare de 66% față de nivelurile din ianuarie. Dar moneda cripto de top a scăzut, de asemenea, cu aproape 30% față de cel mai mare record, de aproape 69.000 dolari, atins în noiembrie. Deci, ce urmează pentru Bitcoin și alte criptomonede?

Conform CNN, nu se poate nega faptul că criptomonedele au devenit mainstream. Valoarea totală a tuturor criptomonedelor aflate în circulație este de peste 2,2 trilioane de dolari, Bitcoin reprezentând aproximativ 920 de miliarde de dolari din acest total.

Ethereum începe și el să reducă decalajul. Ethereum, care este o criptomonedă populară pentru contractele inteligente și jetoanele nefungibile (NFT) care au luat cu asalt lumea artei și a obiectelor de colecție, are o valoare de piață de 475 de miliarde de dolari.

Prețurile acestei criptomonede au crescut de cinci ori în acest an, de la aproximativ 730 dolari per monedă la aproape 4.000 dolari.

Probabil va exista un ETF Ethereum la începutul lui 2022

Acum există mai multe fonduri tranzacționate la bursă de Bitcoin (ETF) din care investitorii individuali pot alege. „Următorul pas posibil este lansarea de ETF-uri suplimentare pentru alte monede. Probabil va exista un ETF Ethereum la începutul lui 2022”, a declarat Nick Elward, șeful de produse instituționale și ETF-uri la Natixis Investment Managers.

Marii investitori profesioniști și instituționali, inclusiv managerii de fonduri de top precum George Soros și Stanley Druckenmiller, au investit în criptomonede. Cu toate acestea, nu trebuie uitat că anul 2021 a arătat cât de volatile pot fi prețurile Bitcoin și al altor criptomonede.

Urmează ierni crypto mai puțin severe?

Mulți investitori s-au grăbit să investească în Bitcoin în 2017 și au asistat la creșterea prețurilor, de la aproximativ 1.000 de dolari per monedă la puțin sub 20.000 de dolari, până în decembrie a acelui an.

Apoi a urmat prăbușirea, Bitcoin scăzând până la aproximativ 3.500 de dolari până la sfârșitul lui 2018. Aceste prețuri, evident, s-au recuperat, dar a durat până în decembrie 2020 ca moneda să revină la pragul de 20.000 de dolari.

Astfel de fluctuații vertiginoase ale prețurilor criptografice vor continua. Cheia, au spus experții, este ca investitorii să învețe să le suporte și să treacă peste inevitabile suișuri și coborâșuri.

Binance Coin ar putea continua să câștige o cotă de piață față de Bitcoin

Unii experți cred că Etherum și a treia cea mai valoroasă criptomonedă din lume, Binance Coin BNB), ar putea continua să câștige o cotă de piață față de Bitcoin.

”Trebuie să te uiți la utilitatea criptomonedelor. Etherum ar putea fi în cele din urmă mai mare decât Bitcoin”, susține Alex Lemberg, CEO al platformei Nimbus, o firmă de creditare financiară descentralizată.