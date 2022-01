În cazul unui război, România ar urma să intre într-o stare de mobilizare sau de alertă de război. Legea 355 20/11/2019 arată că în timpul stării de mobilizare sau în timpul unei stări de război, se pot dispune, cu respectarea prevederilor Constituţiei României, republicată, măsuri pentru restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi fundamentale. Totodată, rezerviștii vor fi și ei chemați.

Ce a trezit însă semne de întrebare este un document destul de sensibil care a fost emis de Ministerul Apărării Naționale, în baza articolului 26 din Legea 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război și făcut public marți seară în emisiunea lui Gâdea. Totuși, se pare că este vorba de o verificare a rezervei și astfel de documente se trimit anual rezerviștilor, așa că nu există niciun motiv de îngrijorare sau de panică.

Ce prevede documentul?

Conform documentului, în cazul în care există un ordin de rechemare, un soldat are la dispoziție 48 de ore să vină la unitatea militară desemnată. Documentul a generat panică în contextul tensiunilor actuale, având în vedere faptul că marea majoritate a populației se teme deja de un eventual război.

Totodată, acesta mai prevede și faptul că în cazul în care soldatul nu se prezntă la termen și la locul menționat, acesta va suporta consecințele Codului Penal, articolul 435 care prevede închisoare de la 2 la 7 ani.

Ordinul emis de MApN mai evidențiază și obligațiile rezerviștilor. Astfel, conform documentului, cei menționați trebuie să se prezinte la locul şi termenul prevăzute în ordinul de chemare în următoarele situaţii:

– la instituirea stării de asediu;

– la declararea stării de mobilizare parţială sau totală, precum şi a stării de război;

– la chemarea prin delegatul M.A.l., unităţii militare, ori prin staţiile locale de radio sau TV.

Ce sunt obligați să facă rezerviștii din România

Totodată, documentul mai arată și faptul că aceștia vor fi nevoiți să prezinte ordinul de chemare operatorilor economici cu care executaţi transportul, pentru a fi înscrise datele menţionate în cupoanele de deplasare la mobilizare sau război.

Există și o serie de lucruri pe care rezerviștii trebuie să le aibă la ei în momentul în care se prezintă la uniteate printre acestea se numără următoarele trei lucruri:

– ordinul de chemare (pliat şi lipit pe ultima copertă a livretului militar), livretul militar, cartea de identitate, permisul de conducere auto, actele medicale pe care le posedaţi (carnet de sănătate, bilet de ieşire din spital, certificat de concediu medical, decizia de pensionare pe caz de boală etc);

– obiecte de igienă personală;

– hrană rece pentru una zi.

Sursa citată mai arată că ordinul de chemare şi livretul militar vor fi păstrate în deplină siguranţă pentru a nu fi supuse pierderii, deteriorării, distrugerii sau furtului. În același timp, în cazul pierderii sau deteriorării ordinului de rechemare, acest lucru trebuie anunțat, în termen de 48 ore, centrului militar.

Documentul prezentat, o obligație de rutină, spune un general din cadrul MApN

Documentul a fost prezentat marți seară la Antena 3 în emisiunea lui Mihai Gâdea și a stârnit o reacție dură din partea Generalului Constantin Spânu, șeful Direcţiei informare şi relaţii publice din MApN.

Acesta susține că sursa citată a prezentat un ordin care, de fapt, este o ”obligație de rutină”, pe care armata o desfășoară, conform legii, în fiecare an și nu are neapărat legătură cu tensiunile actuale. El a subliniat faptul că un astfel de document este emis periodic și nu are niciun fel de legătură cu tensiunea care este în Ucraina.

Tentativă de fake news la Antena 3

”Din păcate vă stric un pic știrea. Centrele Militare fac verificarea rezervei armatei în fiecare an. Contextul e foarte important și coincidența pare mult prea mare, dar vă asigur că se întâmplă în fiecare an. Nu este nimic special în acest document, periodic sunt solicitați în centrele militare. Acest document îl păstrează până la 55 de ani. Nu are nici o legătură cu contextul, cu situația de securitate”, a declarat Spânu la Antena 3.

Generalul a fost întrebat dacă care este motivul pentru care cetățeanul susține că doar în acest an ar fi primit ordin de mobilizare. În acest sens, generalul Spânu a explicat că pot fi nenumărate motive, generate de anumite modificări.

”Motivele pot fi multiple, n-am cum să verific. În rezervele de mobilizare sunt modificări. E posibil ca cineva să fi ieșit din ecartul de vârstă și a fost nevoie de cineva cu o specializare asemănătoare și a fost solicitat să vină la Centrul Militar. Este o obligație de rutină pe care o desfășurăm an de an”, a spus acesta.