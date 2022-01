Începând cu tratarea mahmurelii și până la proprietăți care ajută la combaterea unor boli, aceste garnituri tradiționale pentru diferite preparate vin cu o serie de avantaje pentru sănătate. Murăturile conțin doze consistente de vitamine, minerale și antioxidanți. Murăturile contribuie la controlul diabetului, îmbunătățesc digestia și protejeaza ficatul. De asemenea, medicii le recomandă tot mai mult ca probiotice veritabile.

Murăturile pot ameliora arsurile la stomac

Arsurile la stomac sunt de obicei cauzate de aciditatea din stomac. Alimentele picante și grase și citricele sunt cauze binecunoscute pentru această afecțiune. Ceea ce mulți nu știu, este că murăturile /sau sucul de murături pot ajuta la ameliorarea simptomelor arsurilor la stomac.

Pot ajuta metabolismul

Castraveții murați în saramură conțin acid acetic, care este fundamental în procesarea metabolică de către organism a carbohidraților și grăsimilor în energie. În unele studii, pe animale, s-a demonstrat că acidul acetic suprimă acumularea grăsimii. Un alt stimulent al metabolismului este introducerea vitaminei B-12 în castraveții murați, prin acumularea de bacterii sănătoase în urma procesului de murare.

Conțin zero calorii

Murăturile sunt considerate ceea ce mulți numesc „alimente cu calorii negative”. Dar, pentru că sunt bogate în sodiu, s-ar putea să aveți probleme cu retenția de apă dacă dați iama în prea multe murături.

Poate trata mahmureala

Este știut că atunci când avem nevoie de un remediu rapid pentru starea de amețeală și durere de cap, după ce am băut prea mult, leacul cel mai utilizat este celebra zeamă de varză. Dar și zeama de la murături are același efect benefic. Zeama de la murături are un conținut ridicat de sodiu, făcându-l candidatul ideal pentru cantitatea de electroliți pe care corpul i-a pierdut în urma consumului de alcool.

Atenuează crampele musculare

S-a analizat cum funcționează apa, comparativ cu zeama de la murături, la participanții unui studiu. Astfel, s-a descoperit că crampele au durat cu 49 de secunde mai puțin când participanții au consumat zeamă de la murături.

Ne scapă de grețurile matinale

Nu este un secret că femeile însărcinate adoră murăturile. Se pare că murăturile pot ajuta în combaterea grețurilor de dimineață. În plus, pentru că murătura este un aliment sărat și acru, produce sete, iar hidratarea ajută la diminuarea acelor groaznice senzații de greață, conform Forkly.