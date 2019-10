”Deoarece nu au vrut să își mai asume singuri calea austerității, au găsit pe altcineva, dar în continuare declarațiile lor sunt în sensul austerității, în sensul că se mai gândesc dacă implementează în continuare legea salarizării, începând cu 1 ianuarie 2020, dacă acordă așa cum am spus, pentru profesori, de la 1 septembrie 2020, nivelul de salarizare pentru 2022 și dacă în continuare ei vor mai implementa sau nu legea pensiilor.

Am văzut și declarații că 400.000 de bugetari ar trebui să plece acasă, fără nicio gândire despre câți din ei sunt medici, câți sunt profesori, pompieri, jandarmi și așa mai departe. Eu cred că această logică a austerității nu are ce căuta în România, am trecut în perioada anilor 2009-2010 prin ea când tot ceea ce a însemnat criză economică s-a decontat pe populație și nu așa trebuie să se întâmple.

Clar este următorul lucru: că noi, în Ordonanța 114, am cuprins această majorare de valoare de punct de pensie astfel că, la întocmirea bugetului pe anul în curs, am avut bază legală, suntem acoperiți în ceea ce ține de pensii. Pe scurt, sunt bani de pensii, sunt bani de salarii și vreau să le spun tuturor că, atâta timp cât Partidul Social Democrat va fi la guvernare, cei 400.000 de bugetari care au fost luați în vizor de colegii din opoziție nu vor avea nicio problemă. Sigur că analiza pe eficiența fiecărui angajat trebuie să fie continuă”, a precizat ministrul Muncii, Marius Budăi, în direct la România TV.

Te-ar putea interesa și: