Ce salariu are astăzi Simona Gherghe la Antena 1 și de ce nu a acceptat-o Pro Tv

Simona este absolventă a Facultăţii de Filologie din Iaşi şi mereu şi-a dorit să facă televiziune. Prima dată şi-a încercat norocul la Pro Tv, dar cei pe care i-a întâlnit acolo i-au spus că nu este telegenică şi au îndrumat-o către radio, unde a activat timp de 4 ani. Apoi a ajuns la Antena 1, unde a progresat pas cu pas, până când a ajuns să aibă propria emisiunea de succes.

"Se deschisese Pro TV Iaşi şi căutau prezentator de ştiri şi m-am dus la casting, erau vreo 500 de fete şi am rămas vreo zece şi cel care era producătorul ştirilor mi-a zis după ce am dat proba că nu sunt telegenică, dar că am voce bună şi aş putea să fac radio. Și uite aşa după aceea mi-a rămas în cap asta şi am intrat la radio. Am făcut mai întâi patru ani de radio şi mi-am mai încercat încă o dată norocul în televiziune, de data asta la Antena 1 Iaşi şi cei de acolo m-au plăcut şi asta a fost", a povestit Simona Gherghe într-un interviu pentru ciao.ro.

Conform surselor din piaţa media, Simona Gherghe ar încasa un salariu lunar de la Antena 1 de 7.000 - 8.000 euro lunar, dar care ajunge uneori chiar la 10.000, datorită bonusurilor pe care le încasează pentru performanţele pe care le face, audienţa fiind una considerabilă.