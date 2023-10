Din acest considerent, a decis să le împărtășească cu oamenii. CEO-ul RSE Ventures, Matt Higgins, spune că unele lucruri par mai ușor de spus decât de făcut, dar există o soluție simplă, susține el: „Luați ca exemplu oamenii care au rezolvat alte probleme nerezolvate înainte!”

„Cu toții avem în noi o perspectivă proprie despre cum se poate face ceva mai bine”, a spus Higgins, adăugând: „Majoritatea afacerilor care schimbă jocul sunt, de fapt, construite pe astfel de perspective”, a afirmat miliardarul, conform CNBC.

Exemplul Brian Chesky: saltelele gonflabile l-au făcut miliardar

Matt Higgins a dat ca exemplu un alt miliardar, CEO-ul Airbnb, Brian Chesky, care și-a fondat, accidental, compania, in 2007, în timp ce căuta, disperat, modalități de a-și plăti chiria.

Chesky și unul dintre co-fondatorii companiei au început să rezerve saltele gonflabile străinilor veniți la San Francisco la o conferință de design. Încercând să rezolve o problemă personală, și-au dat seama că au o idee de afaceri viabilă. Ca bonus, au rezolvat și problema altora: oamenii au stat în locuri de cazare mai accesibile decât hotelurile.

Azi, compania lui are o capitalizare de piață de 77,04 miliarde de dolari, și a contribuit la lansarea economiei moderne, alături de companii precum Uber.

„Cu alte cuvinte, nu trebuie neapărat să inventezi un produs nou pentru a avea succes. Acordați o mai mare atenție mediului înconjurător și întrebați-vă dacă soluțiile voastre la problemele de zi cu zi sunt replicabile”, a spus Higgins.

O temă antreprenorială comună

Brian Chesky nu este singurul exemplu care merită studiat: multe alte companii de succes au fost create în mod similar.

CEO-ul Bumble, Whitney Wolfe Herd, și-a lansat aplicația de întâlniri, în care femeile încep toate conversațiile, după ce au observat o frustrare în rândul doamnelor. „Am văzut o problemă pe care am dorit să o rezolv”, a scris ea pe site-ul Bumble.

Tactica funcționează și pentru întreprinderile mai mici

Tactica funcționează și pentru întreprinderile mai mici. Brandul de oale de gătit Hexclad, susținut de Gordon Ramsay, a fost înființat după ce doi tineri au crezut că ar putea face o tigaie cu aspect mai bun și mai durabilă.

Reformularea mentală a obiectivului tău, de la a „crea ceva genial” până la a „rezolva o problemă”, poate ajuta foarte mult, potrivit lui Brian Chesky. „Dacă am încerca să ne gândim la o idee bună, nu am putea să ne gândim deloc la o idee bună. Trebuie doar să ai o soluție pentru o problemă din viața ta”, afirma el, în 2015, într-o conferință ținută la Universitatea din New York.

CEO-ul și co-fondatorul Meta Mark Zuckerberg este de acord, declarând, într-un interviu din 2016, că majoritatea fondatorilor din Silicon Valley construiește companii „cu gândul de a rezolva unele probleme”.