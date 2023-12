Antrenorul de tenis francez, Patrick Mouratoglou, care se află în centrul atenției în contextul cazului de dopaj al Simonei Halep, a făcut recent dezvăluiri cutremurătoare despre propria sa viață.

În timp ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anunțat data audierii Simonei Halep în privința suspendării pentru dopaj, Mouratoglou a vorbit deschis despre cum tenisul l-a salvat dintr-o perioadă de deznădejde extremă.

Antrenorul francez, asociat cu suspendarea Simonei Halep, a recunoscut că a fost implicat în furnizarea unui supliment contaminat cu substanțe interzise către campioana de tenis.

În ciuda acestor acuzații, Mouratoglou a dezvăluit că tenisul a reprezentat un refugiu vital pentru el în trecut.

„Tenisul m-a salvat, fără îndoială! Într-o perioadă în care eram extrem de timid și incapabil să interacționez cu oamenii, am fost îndeajuns de norocos să am terenul de tenis. Un loc în care m-am putut simți puternic. Deci nu a fost totul chiar atât de negru. Am reușit să respir și să mă simt viu, deci tenisul mi-a salvat viața. Viața mea a fost un coșmar fără sfârșit. Voiam să mor și nu vedeam nicio ieșire”, a mărturisit Mouratoglou pe platforma de socializare Instagram.