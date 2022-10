Adriana Iliescu este, fără îndoială, o mamă extrem de mândră!

Fiica Adrianei Iliescu este studentă la două facultăţi

Fiica sa, Eliza, a început facultatea, iar tânăra va urma cursurile a două facultăti, asta după ce a fost şi şefă de promoţie la Colegiul „Dimitrie Paciurea”, iar pe diploma ei de Bacalaureat este trecută media 9,50.

Eliza Iliescu va urma cursurile Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti, dar va merge şi la Ştiinţe Umane, această a doua facultate urmând să fie cu taxă.

Adriana Iliescu, devenită cea mai bătrână mamă din lume atunci când a născut la vârsta de 66 de ani şi 320 de zile, a fost şi ea profesoară la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, unde a predat limba română.

Ce taxe va trebui să achite Adriana Iliescu pentru fiica sa?

Având în vedere că cea de-a doua facultate va trebui să fie urmată cu taxă, mama Elizei, care este pensionară, recunoaşte că nu va fi uşor să achite aceste costuri de şcolarizare, însă precizează că le vor face faţă singure, fără a cere ajutor din partea nimănui.

„Am făcut un calcul și putem face asta. Poate vom lua și un credit, vom vedea! Ar fi vorba despre circa 4.000 de lei anual, o sumă pe care cred că o vom putea acoperi din pensia mea, repet! Știm amândouă că nu va fi simplu. Dar cred cu tărie că va reuși să le facă față. (…)

Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, a declarat Adriana Iliescu pentru Playtech.

Adriana Iliescu, fost cadru universitar, ajunsă la 84 de ani, are o pensie de circa 4.000 de lei, plus încă apromativ 2.000 de lei de la Uniunea Scriitorilor.

Eliza Iliescu: N-am emoţii, sunt sigură că mă voi descurca

Iar Eliza a declarat, pentru aceeaşi sursă, că abia aşteaptă să înceapă cursurile şi admite că se va sfătui în continuare cu mama sa.

„Important e că fac ceea ce-mi doresc, n-am emoţii, sunt sigură că mă voi descurca. Îmi doresc să fiu o studentă cu rezultate bune la învățătură. Îmi place ceea ce o să fac, tocmai de aceea mi-am și ales această facultate, din cadrul unei Universități prestigioase din București. (…)

Probabil mă voi consulta și cu mama, în liceu aveam discuții pe partea de literatură. Îmi place și gramatica, la fel de mult ca literatura”, a mărturisit Eliza Iliescu.