Toate contribuțiile la asigurările sociale se înregistrează în timpul desfășurării unei activități de muncă. La acestea se adaugă cele efectuate în perioadele de invaliditate temporară, maternitate, paternitate și risc în perioada de alăptare/sarcină. Nu se calculează doar contribuțiile la sistemele actuale de asigurări sociale, ci și la cele care nu mai există (perioada de dinainte de 1967, regimul personalului casnic, regim agrar special, printre altele), scrie ziarulromânesc.es

Însă, sunt recunoscute și alte contribuții efectuate în unele perioade în care beneficiarul a primit indemnizația de șomaj. În final, se adaugă și așa-numitele contribuții fictive (pentru angajare, perioade de suspendare a contractului în situații de violență de gen, recunoscute pentru îngrijirea copilului sau asimilate nașterii).

Prima condiție pentru a cere pensia este numărul de ani în care ai cotizat la asigurările sociale. Pentru Spania și România, vârsta diferă, dar numărul minim de ani cotizați trebuie să fie de 15.

De ce sunt importante ultimele 300 de salarii lunare

La calculul pensiei, Asigurările Sociale iau în considerare bazele de cotizare, salariul brut și anii de cotizare. Concret, suma se determină prin aplicarea unui procent la baza de reglementare. Acest procent crește progresiv în funcție de anii acumulați în viața de muncă.

Baza de reglementare se calculează prin adunarea bazelor de cotizare din ultimii 25 de ani. Adică ultimele 300 de salarii lunare primite de muncitor, iar acea sumă va fi împărțită la 350.

Odată calculată baza de reglementare, lucrătorul care a cotizat doar 15 ani trebuie să o împartă la jumătate (cele 50% menționate anterior)

Suplimentul pentru pensia minimă

Dacă pensia recunoscută este o sumă mai mică față de pensia minimă, lucrătorul poate accesa suplimentul minim. Funcția acestui ajutor este de a completa pensia până la atingerea cuantumului pensiei minime stabilite în Spania în Bugetul General de Stat. Acest supliment nu este permanent, dar poate varia în funcție de veniturile primite de pensionar. Dacă ai cotizat doar 15 ani, adică stagiul minim de cotizare în Spania și nu ajungi la nivelul stabilit pentru pensia minimă, ai un supliment acordat de sistemul spaniol, până la atingerea nivelului de pensie indicat în fiecare an.

În orice caz, acest drept nu este recunoscut tuturor beneficiarilor, ci doar celor care demonstrează că au venituri sub o limită stabilită în fiecare an. Concret, pentru anul 2022 această limită a fost de 7.939 de euro pe an în cazul unei singure persoane. În același timp, suma a fost de 9.260 de euro pe an în cazul unei persoane cu soțul aflat în întreținere.