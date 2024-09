Theodor Stolojan a dezvăluit că în prezent, primește trei pensii: una pe bază de contributivitate din România, una de la Banca Mondială și una de la Parlamentul European. Fostul premier a subliniat că niciuna dintre acestea nu poate fi considerată pensie specială.

„Am o pensie de la Banca Mondială care e o pensie cum e pilonul II de pensii private în România – îmi reținea din fiecare salariu și se acumula într-un fond, care pe urmă era investit. Și am o pensie de la Parlamentul European. Însă niciuna din astea nu are caracteristica de pensie specială, nu atinge nebunia pe care am creat o în România. Eu, cu pensia mea recalculată pe contributivitate în România, sunt sub jumătate din media pensiei pe care o are sistemul”, a declarat acesta la Digi24.