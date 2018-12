Ce le urează politicienii, românilor, de Crăciun. Mesajul lui Dragnea, Dăncilă și Tăriceanu

Preşedintele României a transmis tradiţionalul mesaj video, cu ocazia Sărbătorii Naşterii Domnului, înregistrat la Palatul Cotroceni.

”Naşterea Domnului este o sărbătoare a miracolului vieţii şi o celebrare a bunătăţii, a compasiunii şi a generozităţii. Avem nevoie să ne reconectăm la aceste valori care ne aduc mai aproape şi ne fac mai solidari şi mai puternici. În spiritul acestor Sfinte sărbători, să avem grijă unii de alţii şi cu toţii de ţara noastră. Dacă suntem mai buni în fiecare zi, ne va fi tuturor mai bine împreună. Dragi români, oriunde v-aţi afla, vă doresc un Crăciun fericit, cu sănătate şi cu bucurii! La mulţi ani!”, a fost mesajul şefului statului.

Şi premierul Viorica Dăncilă a transmis un mesaj românilor.

„Dragi români, vă doresc să aveţi parte de linişte şi sănătate alături de cei dragi! Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos să vă bucure sufletul şi să vă aducă belşug şi voie bună în case! Crăciun fericit!”, a fost mesajul premierului, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea a scris, luni pe Facebook:

„Sărbătoarea Naşterii Domnului să vă aducă sănătate, împliniri şi bucurii alături de cei dragi'. Şi preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu, a transmis românilor urări, cu ocazia Crăciunului: „Sărbătorile de iarnă sunt prilej de bucurie, împlinire şi momente fericite alături de cei dragi. Vă adresez calde urări de sănătate, împlinire sufletească şi armonie! Crăciun fericit şi An Nou prosper!', a scris Călin Popescu Tăriceanu, pe Facebook. Ministrul Apărării:

„Vă îndemn să folosim aceste momente de tihnă pentru a reflecta la ce am lăsat în urmă şi ce putem face mai bine”

Ministrul Gabriel Leş şi-a transmis mesajul alăturând o fotografie cu soţia şi cei trei copii.

„Doresc ca aceste Sărbători să vă găsească în linişte, belşug şi bucurie. Sărbătoarea Naşterii Domnului poartă în casele noastre o stare de spirit ce îndeamnă la a dărui şi a ne dărui celor din jur, oprindu-ne la lucrurile cu adevarat importante. Gandul meu se îndreaptă si către militarii Armatei române al căror sacrificiu reprezintă darul suprem făcut ţării. Pentru militarii aflati în misiuni departe de casa, Craciunul inseamna dor. Le sunt alaturi si transmit gandurile mele bune lor si familiilor acestora. Vă îndemn să folosim aceste momente de tihnă pentru a reflecta la ce am lăsat în urmă şi ce putem face mai bine. A fost un an plin de provocări, însă am trecut cu bine peste toate, ieşind mai întăriţi, mai pregătiţi să facem faţă la tot ceea ce se aşterne la orizont. Anul 2018 a purtat o însemnătate aparte. Haideţi aşadar, în spiritul Centenarului Marii Uniri, să adăugăm ideii de unitate între români bucuria comuniunii cu Dumnezeu. Crăciun fericit !”

Graţiela Gavrilescu, mesaj video pe Facebook Şi vicepremierul Graţiela Gavrilescu, ministru al Mediului, a avut un mesaj pentru români.