Viorica Dăncilă a comis-o din nou! Ce gafă a mai făcut premierul

Premierul Viorica Dăncilă s-a hotărât să trimită invitaţii pentru concertul de la Ateneul Român, de joi, care marchează debutul Preşedinţiei române la Consiliului UE. Pe invitaţie este trecută însă data de 8 ianuarie 2018, lucru care a fost sesizat imediat de "Uite prostie! Primesc azi o invitaţie pentru concertul care va avea loc la Ateneul Român, pentru a marca debutul Preşedinţiei României la Consiliul UE. Mi se cere să confirm prezenţa până la data de "8 ianuarie 2018". Oare "profesioniştii" din Cabinetul Dăncilă nu cunosc nici măcar anul în care preluăm preşedinţia rotativă!? Un lucru este cert: după domniile lor, am ratat să confirm prezenţa la concert cu un an. Mai mult, pentru un eveniment de o asemenea anvergură, mi se pare lipsă de respect să primesc invitaţia cu doar o zi înainte", a scris liberalul Alina Gorghiu, miercuri pe Facebook. Gorghiou s-a întrebat ce asteptări putem aveam în următoarele şase luni de mandat, dacă încă de la evenimentul de lansare, Guvernul dă "cu bâta-n baltă". "Diletantism? Lipsă de organizare? Sau pur şi simplu nepăsare? Dacă până şi la lansarea deţinerii de către România a Preşedinţiei Consiliului UE dai cu bâta-n baltă, ce speranţe să mai avem că următoarele şase luni se vor desfăşura la standarde înalte de profesionalism!?", a conchis senatorul PNL.

Și deputatul Cătălin Nechifor, vicepreşedintele Pro România, a semnalat, pe Facebook, mai multe gafe întâlnite în invitaţia primită din partea premierului Viorica Dăncilă. "Am primit astăzi o invitaţie din partea prim-ministrului României (aşa scrie) de a participa la un concert la Ateneul Român, cu ocazia debutului preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene. Toate bune şi frumoase, doar că micile greşeli cu care ne-a obişnuit doamna Viorica Vasilica Dăncilă şi superficialitatea cu care sunt tratate micile detalii, fac din nou diferenţa între ceva serios, solemn şi bifarea unor evenimente ca să fie bine să nu fie rău. În primul rând , logo-ul preşedinţiei este printat greşit. Lipsesc, din păcate, elementele importante: steagurile UE şi României. În al doilea rând, folosirea fontului "courier expres" te loveşte fix între ochi, iar aranjarea în formatul invitaţiei pare făcută în Word, de vreun DTP-ist care nu a reuşit niciodată să ia un interviu. În al treilea rând, dacă scrii Filarmonică cu F mare, atunci şi orchestră scrii cu O mare, în aceeaşi frază. Mai ales că orchestra e a lor şi Filarmonica a noastră, deci un pic de modestie de gazdă nu ar strica. În al patrulea rând, se pare că stocurile de virgulă şi punct sunt pe terminate la guvern, sau, Doamne fereşte, sunt folosite cu zgârcenie, pentru a nu pune cumva în pericol ţinta de deficit bugetar. Pe cash. În al cincilea rând, despărţirea pe rânduri pare să fie făcută cu toporul. În condiţiile în care foloseşti o aliniere a textului de tip "center" sau "left", pui laolaltă pe acelaşi rând "sa sosească" sau "la Consiliul...". În al şaselea rând, formula "xxxxxx", din câte ştiu eu, se foloseşte la transcrieri sau traduceri pentru a înlocui semnătura unei persoane. Eu nu cred că asta e semnătura olografă a premierului. Plus că semnarea olografă ar fi dat un aer oficial şi o notă de respect suplimentară. În al şaptelea rând, atunci când pe o invitaţie treci "Loc:" chiar pui şi locul. Din pix, cu creion, sau cu orice altceva. În al optulea rând (posibil să mai fie, dar vă las să mai studiaţi), dar şi cel mai tare, este lipsa destinatarului. O astfel de invitaţie, la un astfel de eveniment, este obligatoriu să aibă trecut numele, prenumele, eventual funcţia persoanei căreia i se adresează. Apropo, la ce ai mai trecut la final "Invitaţia este netransmisibilă, valabilă pentru o singură persoană" De asta nici nu pun invitaţia originală, în format electronic, aşa cum am şi primit-o, nu de alta, dar orice persoană cu un calculator şi o imprimantă ar putea participa mâine seară la concertul de la Ateneu. Dar, mă rog, poate sunt şi eu prea pretenţios, doar e un simplu concert al Orchestrei Uniunii Europene şi corului Filarmonicii George Enescu şi vom mai avea ocazia asta şi peste 14 ani. Sau nu???!!!", a scris deputatul Cătălin Nechifor.

România a preluat, de la data de 1 ianuarie a acestui an, Preşedinţia rotativă a Consiliului UE pentru un mandat de şase luni. Începerea oficială a preşedintiei române la Consiliul UE va fi marcată printr-un concert, joi, începând cu ora 20.00, la Ateneul Român. Potrivit unui anunţ al reprezentanţei CE în România, preşedintele Comisiei Europene va susţine, joi, un discurs cu aceasta ocazie. Discursuri vor ţine şi premierul Vasilica-Viorica Dăncilă, preşedintele Parlamentul European, Antonio Tajani şi presedintele Consiliului European Donald Tusk.