Ce buget au românii pentru sărbătorile de iarnă. Cât se cheltuie de Crăciun

Locuitorii din mediul urban vor cheltui, în medie, pentru produsele alimentare 766 lei, iar pentru cele nealimentare 468 lei, conform datelor studiului „Cumpărăturile de Sărbători”, realizat de Mednet Marketing Research Center, potrivit Mediafax. Persoanele care vor pleca de sărbători în excursii sau călătorii, sunt dispuse să aloce un buget mai mare decât cel de awnul trecut - 835,52 lei în 2018 comparativ cu 818,64 lei în 2017.

De asemenea, pentru ieşirile la restaurant sau în oraş, respondenţii au mărit suma alocată faţă de anul trecut, păstrând un trend ascendent al acestor cheltuieli (312,04 buget mediu în 2018 faţă de 299,88 lei buget mediu în 2017). Și anul acesta procentul celor care intenţionează să ofere cadouri de Crăciun şi Revelion este 95,0%, cele mai căutate produse fiind articolele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, dulciurile sau jucăriile. Cei care se vor bucura de aceste cadouri vor fi, în special, membrii familiei.

În ceea ce priveşte bugetul pentru cadouri, putem observa că suma alocată de respondenţi este în creştere de la an la an - 628,52 lei în 2018 faţă de 610,74 lei în 2017. Dintre produsele pe care şi le-ar dori în această perioadă, dar nu şi le permit, cel mai des menţionate de către respondenţi au fost cele din categoria IT & Gadget-uri (laptop, telefon, tabletă etc.) şi electronice sau electrocasnice.

De asemenea, există şi persoane care de sărbători şi-ar dori produse alimentare precum carne sau produse din carne ori cozonac, dar nu au bani pentru acestea. Anul acesta, puţin peste o treime dintre respondenţii din mediul urban şi-au exprimat intenţia de a cumpăra un brad natural de Crăciun. Cei mai mulţi dintre cei care nu vor cumpăra un brad natural (50,1%) îşi motivează decizia prin faptul că au deja unul artificial, în timp ce alţi 5,8% nu vor împodobi brad.

În ceea ce priveşte Revelionul 2019, 79,2% dintre respondenţi intenţionează să-l petreacă în ţară, în timp ce numai 3,3% vor pleca în străinătate. intre cei care vor rămâne în ţară de Revelion, 78,6% vor petrece alături de familie şi prieteni, în propriile locuinţe sau ale prietenilor, 10,3% vor merge într-o staţiune montană sau balneară, în timp ce 7,1% vor întâmpina noul an într-un club sau restaurant. Procentul celor care vor ieşi în aer liber (în centrul oraşului, Piaţa Centrală, Piaţa Universităţii etc.) la trecerea dintre ani este de 4,0%.

Studiul a fost realizat online pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional urban (oraşe mici – sub 30.000 locuitori, oraşe mijlocii – 30.000-100.000 locuitori, oraşe mari – peste 100.000 locuitori) în perioada 23 – 29 noiembrie 2018. Au fost intervievate prin metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) 810 persoane cu vârsta cuprinsă în intervalul 18 – 65 ani. Marja de eroare a studiului este de ±3,30%.