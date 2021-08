In timp ce aparatele de aer conditionat sunt mai dificil de montat, mai consumatoare de energie si mai scumpe, ventilatoarele par sa fie solutii mult mai confortabile si practice, mai ales atunci cand ai un buget limitat si vrei sa scapi rapid de caldura inabusitoare.

Cu toate acestea, aparatele de aer conditionat si ventilatorele se pot folosi impreuna pentru a mentine o incapere racoroasa si confortabila. Ventilatoarele de uz casnic – de podea , birou si ventilatoare turn si ventilatoarele de masa ajuta la minimizarea temperaturii interioare, la scaderea umiditatii si sunt mai eficiente din punct de vedere energetic.

Ventilatoarele va ajuta sa economisiti energie si electricitate

Conform specialistilor, ventilatoarele, mai ales cele de tavan, ajuta la minimizarea cheltuielor cu racirea interioara. Cu toate acestea, este important sa folositi ventilatoarul numai in incaperile ocupate, pentru ca beneficiul principal al ventilatoarelor consta in efectul de racire evaporativa a umezelii de pe piele. Asa se explica de ce ventilatoarele confera acea senzatie confortabila de racire. Insa daca veti lasa un ventilator pornit intr-o camera goala, evident ca nu veti putea economisi energie si electricitate in acest mod.

Ventilatoarele si circulatia aerului

Un alt beneficiu pe care il aduc ventilatoarele de podea, turn, cu picior, de birou, axiale, pliabile, are legatura cu circulatia aerului. Pentru cele mai bune rezultate, ar trebui sa pozitionati un astfel de ventilator pe holuri sau pe scari (jos sau sus). De asemenea, puteti incerca sa deschideti ferestrele pentru a crea acel efect de ventilatie incrucisata, ce presupune captarea aerului proaspat din exterior si eliminarea aerului fierbinte din interior afara.

Ventilatoarele si umiditatea

In camerele care tind sa fie ticsite de umezeala puteti creste gradul de confort cu ajutorul unui ventilator de podea independent. Acesta este foarte usor de montat si de mutat dintr-un loc in altul. Prin urmare, pentru a scapa de umezeala inconfortabila, un astfel de ventilator este de ajutor, pentru ca aerul rezultat va fi mai uscat si mai respirabil. Asa se explica si de ce ventilatoarele de baie sunt eficiente pentru eliminarea surplusului de umezeala.

Tipuri de ventilatoare

Daca intentionati sa cumparati un ventilator, veti observa ca exista o multime de modele: de la cele pliabile, pana la cele turn. In functie de nevoi, puteti alege un ventilator cu setari reglabile pentru viteza, cu dimensiuni compacte, cu putere mai mare etc.

ventilatoarele de birou sunt o alegere perfecta pentru uz individual, sunt compacte, eficiente, portabile si ofera un bun flux de aer.

ventilatoarele turn sunt unele din cele mai populare modele pentru ca au design subtire, sunt eficiente din punct de vedere energetic si distribuie aerul in mod corespunzator celor care locuiesc in apartamente sau lucreaza intr-un birou. De obicei, au o baza robusta si un corp suficient de subtire pentru a le gasi un loc potrivit.

In afara de aceste tipuri principale de ventilatoare, mai exista modele axiale, cu functii 3 in 1, pliabile si cu umidificator.