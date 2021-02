Ce a PĂȚIT Ion Cristoiu după vaccinul anti-COVID. Jurnalistul a spus totul

Jurnalistul Ion Cristoiu s-a vaccinat deja împotriva COVID-19 şi cu cea de-a doua doză şi a povestit cum s-a simţit imediat după acel moment.

Cristoiu spune că a resimţit anumite efecte adverse, respectiv o stare puternică de oboseală, sesizată şi de toate persoanele ce i-au urmărit ultima pastilă video.

“Nu am reușit să mă refac. Eram mort de oboseală”

El a povestit luni seara, la emisiunea “Sinteza zilei”, ce s-a întâmplat după ce s-a vaccinat cu doza de rapel.

“Am văzut deja pe Facebook că se dramatizează ca un argument împotriva vaccinării. Eu m-am simțit, și am înțeles că nu sunt singurul, cumplit de obosit. Aseară când am înregistrat pastila mea video toți au remarcat faptul că abia vorbeam. După rapel am dormit vreo oră-două, nu am reușit să mă refac. Aseară eram mort de oboseală.

M-am trezit dimineață vioi, dar pe la prânz iar m-am simțit obosit. Eu am reclamat faptul că există posibilitatea unor reacții adverse și că nimeni nu le previne. Adică vaccinarea are loc într-o voioșie comunistă, adică hai cu toții la Bumbești-Livezeni, totul e frumos, însă nu văd de ce nu s-ar spune.

Starea este de sfârșeală odată ce eu care sunt un tip… beau cafele de rup și de abia reușeam să vorbesc. Am înțeles că au fost situații în care anumite persoane nici nu au putut să conducă”, a povestit Ion Cristoiu, potrivit antena3.ro.

“Campania de vaccinare nu trebuie să ia aspectul unei întreceri socialiste”

Jurnalistul afirmă clar, pentru a înlătura orice posibile comentarii că nu este împotriva vaccinării. Problema pe care o subliniază el este faptul că autorităţile nu comunică destul şi nu informează populaţia şi asupra efectelor de acest gen care pot apărea după momentul vaccinării, în special după cea de-a doua doză.

“Am înțeles că la al doilea e mai complicat, că trebuie să iei și Paracetamol. Circulă pe Facebook tot felul de medicamente pe care trebuie să le iei.

Eu am ridicat o problemă fundamentală și anume: sigur e bine că ne vaccinăm, dar campania de vaccinare nu trebuie să ia aspectul unei întreceri socialiste, adică să se spună că poți avea, să se facă recomandări. Nu am auzit niciun medic să spună dacă vă simțiți obosiți, culcați-vă”, a mai declarat Ion Cristoiu în cadrul emisiunii “Sinteza zilei”.