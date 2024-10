Curtea Constituțională a României (CCR) a respins definitiv candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale, după ce a admis o contestație depusă împotriva acesteia. Decizia, care nu mai poate fi contestată, marchează un moment important în procesul electoral, eliminând-o pe senatoarea Diana Șoșoacă din cursa pentru președinția țării.

Contestația a fost analizată în detaliu de judecătorii constituționali, care au hotărât că există motive temeinice pentru invalidarea candidaturii. Deși detaliile precise ale contestației nu au fost încă făcute publice, decizia CCR este finală și executorie, ceea ce înseamnă că Diana Șoșoacă nu mai are posibilitatea de a-și înscrie candidatura pentru acest scrutin.

Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a declarat, după ce Curtea Constituțională a respins candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale, că pericolul capturării instituțiilor statului este în plină desfășurare. Acesta a subliniat că acțiunile PSD și UDMR creează un context favorabil pentru ca George Simion să ajungă în turul doi al alegerilor prezidențiale.

La rândul său, liberalul Robert Sighiartău acuză „ordinea PSD-istă în statul român”.

„PSD și UDMR prin reprezentanții săi de la Curtea Constituțională tocmai ce au călcat în picioare un drept fundamental. Dreptul de a fi ales. Doar pentru a-l avantaja pe Ciolacu. Rămâne cum am stabilit.PSD este un pericol pentru democrație”, a mai comentat Sighiartău pe contul de Facebook

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a transmis sâmbătă un mesaj pesediștilor care se bucură de decizia Curții Constituționale de a invalida candidatura Dianei Șoșoacă. Ciucă a subliniat că „românii înțeleg când cineva dorește puterea absolută în stat”. El a avertizat că o situație în care PSD controlează toate instituțiile-cheie ale țării – Președinția, Parlamentul, Guvernul și Curtea Constituțională – ar duce la instalarea unei „Cortine Roșii de Fier” peste România, insinuând riscul unui control totalitar.

”Sunt candidatul PNL la Preşedinţia României. Ştiu ce înseamnă să respecţi deciziile CCR şi să nu le comentez, indiferent ce opinie personală am. Recâştigarea încrederii în instituţiile statului român este una dintre priorităţile mele. Parcursul României în Uniunea Europeană şi NATO reprezintă singura cauză corectă a poporului român. În asta cred! Principiul fundamental al liberalismului este libertatatea. Libertatea fiecarei persoane de a decide propria soartă. Libertatea de a alege. Libertatea de a sancţiona prin vot comportamentul antidemocratic al celor care le cer votul. În democraţie nimeni nu are dreptul să priveze românii de libertatea lor de a decide prin vot. Am câştigat acest drept la Revoluţia din 1989”, scrie preşedintele PNL într-o postare pe Facebook.