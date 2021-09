Evz.ro prezintă un caz controversat din Capitală. Este vorba despre un părinte disperat care lansează acuzațiie extrem de dure la adresa unui medic celebru din Capitală, despre care spune că i-a chinuit și i-a furat și ultima șansă la viață bebelușului său născut prematur. De cealaltă parte, medicul îi răspunde cinic. „Altfel arată suferința”, i-a spus doctorul de copii.

Este vorba despre soția unui avocat din București, care a născut prematur gemeni, într-o clinică privată, în luna decembrie a anului trecut. Doi băieți mult așteptați de părinți, dar care au venit pe lume cu multe probleme de sănătate.

Avocatul susține că într-o lună de zile, starea celor doi s-a deteriorat, cerând transferul la un spital de stat. Primul copil a fost transferat, iar ulterior a decedat. La câteva zile distanță a fost transferat și cel de-al dilea copil.

„După o perioadă de aproximativ o lună de zile în care starea acestora s-a deteriorat, am solicitat transferul celor doi copii la Secția de Terapie Intensivă Nou-Născuți a unui spital de stat. În data de 13 ianuarie 2021, a fost transferat primul copil, într-un final, în noaptea dintre 19-20 ianuarie 2021 a decedat. În ziua de 20 ianuarie 2021 a fost transferat cel de-al doilea copil”, explică avocatul în plângerile penale pe care le-a trimis către autorități.

Totodată, avocatul a vrut să afle ce s-a întâmplat în momentul în care a observat că băiețelul lui, prematur și grav bolnav, „este tratat inuman” în cadrul spitalului și s-a confruntat cu prima atitudine non-etică a medicului.

Mai exact, avocatul a înregistrat ambiental mai multe discuții și a adunat dovezi pentru a proba în instanță abuzuri grave, săvârșite pe secția de ATI Prematuri.

Experimentele făcute de medic

În primă fază, evoluția bebelușului era una favorabilă, iar medicul remarca și el acest lucru. L-a detubat, însă ulterior s-a descoperit că a căpătat o infecție cu Piocianic, o nozocomială deseori fatală, care a dus la meningită.

Ulterior, bebelușului i-a fost montat un catater de către celebrul medic, care este și șef de secție, în zona gâtului. Părinții susțin însă că cateterul a fost lăsat mult mai mult decât era indicat, adică 3 luni, și astfel a făcut o complicație, un tromb, care îi pune și în prezent viața în pericol.

Acest lucru a fost susțnut de părinți în contextul în care, un alt medic de pe secție le-a spus de această problemă, el evitând o nenorocire. Acesta fost pus însă „la locul lui” de superior, conform probelor audio pe care părinții le dețin. „Eu decid când îl schimb!”, a spus răspicat cunoscutul medic de copii.

Potrivit plângerii penale depuse, în momentul în care părinții i-au spus medicului că micuțul a fost supus unuit ratament inuman, care i-a rupt oasele, medicul i-ar fi spus că oasele s-ar fi rupt singure.

„În momentul în care i-am spus că a fost supus unui tratament inuman și degradant, că i-au fost rupte oasele, mi-a răspuns că și-a rupt singur oasele. Un copil intubat, ventilat mecanic, sedat în permanență și-ar fi rupt singur oasele!? În acest context, i-am spus că însuși dumnealui a recunoscut că i-a rupt piciorul drept, prin manevrele efectuate la RMN și CT, iar acesta a spus: Da, aia eu i-am făcut-o!”, se arată în plângerea penală de pe masa Colegiului Medicilor din România.

De menționat este faptul că, bebelușul avea 8 fracturi în final.

„În toată această perioadă a procedat la efectuarea unor experimente medicale, constând în terapie cu unde electromagnetice prin lipirea cu leucoplast a unor cilindrii de cupru de palmele copilului și filmându-l, conform propriilor spuse, cum ridica acești cilindrii, despre care Dr. C. afirma că sunt grei și că <<Are forță copilul!>>. Precizez că aceste experimente se efectuau în condițiile în care recent ni s-a spus că copilul suferă de osteopenie severă de prematuritate, având oasele fragile și riscul de fracturi. (…)

Copilul și-a rupt ”singur” oasele

De asemenea, acesta a desfășurat experimente medicale prin administrarea de medicamente prin nebulizare, denumite în fișă „Substanța A/B/C/D”. Precizez că nu am dat consimțământul pentru a se efectua aceste proceduri și nici pentru a participa la studii de caz”, spune tatăl. Acesta adaugă faptul că acest „înger al copiilor” își filma experimentele cu propriul telefon mobil.

În ceea ce privește înregistrarea pe care tatăl a surprins-o, aceasta este una fără precedent. Deși părintele spune că bebelușul săua. fost supus unui tratament inuman, medicul spune că doar i-a salvat viața.

Totodată, el susține că bebelușul și-a rupt singur oasele, iar medicii nu sunt cu nimic vinovați.

Părinte: V-am spus despre un tratament inuman, degradant la care copilul meu a fost supus aici.

C.C.: Inuman? Faptul că vi-l ținem în viață? Faptul că vi-l ținem în viață este inuman?

C.C.: Inuman? Faptul că vi-l ținem în viață? Faptul că vi-l ținem în viață este inuman? Părinte: Faptul că îi rupeți oasele vi se pare uman?

C.C.: Noi rupem oasele?

C.C.: Noi rupem oasele? Părinte: Mă scuzați, vi se pare uman? Dar cine i le-a rupt? Mama? Mama n-a venit aici, vă spun eu.

C.C.: Nu, și le-a rupt singur.

C.C.: Nu, și le-a rupt singur. Părinte: Și le-a rupt singur? Și-a rupt singur mâna de aici, și-a rupt singur, și-a rupt singur femurul, și-a rupt singur humerusul, și-a rupt singur, copilul?

C.C.: Da, Da, da, am făcut filmări cu astea. Am făcut poliție după ce..

C.C.: Da, Da, da, am făcut filmări cu astea. Am făcut poliție după ce.. Părinte: Nu vă e rușine să spuneți că și le-a rupt singur în condițiile în care dvs ne-ați spus că i-ați rupt dvs la CT sau la RMN?

C.C.: Aia..Aia DA…

”Dacă le scot, moare”

Faptele medicului nu s-ar fi oprit aici. Tatăl micuțului susține că doctorul ar fi plasat tuburi în plămânii prematurului, fapt care ar fi în afara protocoalelor de tratament. Mai exact, în data de 09.08.2021, medicul C.C. a făcut un masaj bebelușului, susțin părinții, acesta aplicând presiune pe tuburi.

Odată cu aplicarea tuburilor, micuțul a suferit un stop cardiorespirator care a lăsat sechele majore cerebrale, reducând drastic șansele copilului la viață.

„În seara de miercuri, 01.09.2021, l-am întrebat pe Dr. C. despre cele două tuburi de dren, ocazie cu care acesta a afirmat <<Vreți să vă spun un lucru? Dacă le scot, moare. Dacă mie îmi spuneți să scot tubul, vă rog să scrieți în fișă>>. Evident că i-am spus că nu avem cum să scriem noi în fișă așa ceva, pe de o parte, iar pe de altă parte, noi doar am întrebat pentru informare, nu am spus să se facă ceva.”, relatează părinții în plângerea lăsată la Parchet.

În prezent, micuțul încă luptă să supraviețuiască, însă tatăl său, de profesie avocat vrea să facă dreptate. El susține că dacă medicul nu ar fi făcut astfel de experiemente, copilul său ar fi putut să fie sănătos și să ducă o viață normală.

De menționat este faptul că până în prezent, contactat de evz.ro, medicul în cauză nu a comentat subiectul.