În momentul în care se apropie iarnă și temperaturile incept încet, încet, să scadă, este timpul ca șoferii să se gândească la achiziționarea unui set de anvelope iarna de cea mai bună calitate și să se gândească în special la siguranța, performanța și eficiența mașinii în momentul unei astfel de achiziții. Acest lucru este foarte important cu atât mai mult daca este vorba despre autoturismul personal cu care circulați zi de zi pe străzi.

Indiferent că sunteți în căutarea unor anvelope premium sau căutați un set de anvelope de iarnă de buget dar cu care să vă puteți face treaba fără a avea emoții, o echipă de adevărați profesioniști în domeniul comerciălizarii anvelopelor vă pune la dispoziție produse de la cele mai importante brand-uri din domeniu, brand-uri care comercializează atât anvelope de buget cât și premium și de înalte peformanțe.

Anvelopele de iarna sunt special confecționate pentru anotimpul rece astfel încât să poată oferii o aderența mai bună când carosabilul este acoperit de zăpadă, gheață sau polei, caz în care, siguranța traficului rutier poate să fie serios afectata. Pentru cei care nu stiu, anvelopele de iarna sunt diferite de anvelopele all season, mixte sau M+S așa cum mai sunt cunoscute, deoarece în perioada de iarnă au nevoie de o distanță de frânare mai scurtă. Cauciucul din anvelopele dedicate sezonului rece rezistă mai mult la temperaturile reci, iar acesta când ia contact cu o suprafață rece, devine moale și are o aderență mult mai solidă. În schimb, anvelopele all season reprezintă un compromise intre anvelopele de vara și cele de iarna, fapt pentru care, anvelopele de iarnă sunt mult mai eficiente când afară este frig.

În ceea ce privește montarea acestora, nu există o anumită dată la care trebuie montate și categoric nu trebuie să așteptăm până când apar primii fulgi de zăpadă. Se recomandă că mașinile să fie echipate cu aceste anvelope când temperatura scade la 7 grade. Perioada optimă în care trebuie ținute aceste anvelope este intervalul situat intre septembrie și aprilie, dar totul depinde de temperaturile de afara. În ceea ce privește momentul în care la noi în tara este obligatorie montarea anvelopelor de iarnă, ei bine, în momentul în care temperaturile scad sub acel prag de 7 grade Celsius, toți șoferii au obligația de a monta anvelopele de iarnă. În caz contrar, vor fi sancționați dur conform legislației în vigoare.

Montajul anvelopelor de iarnă trebuie efectuat pe roțile ambelor punți, nu doar pe față sau doar pe spate, indiferent că vorbim despre un autovehicul 4×2 sau 4×4. Obligatoriu, toate cele 4 rotile trebuie să fie echipate corespunzător, cu anvelope de iarnă atunci când temperaturile scad. De asemenea, atât în cazul anvelopelor mixte, cât și în cazul anvelopelor de vară și al celor de iarnă, se adminte conform legislației că anvelopele să fie diferite, dar trebuie să fie două cât două. Două anvelope identice intre ele pe puntea din față și două anvelope identice intre ele pe puntea din spate. Nu se admite că pe o punte să avem două anvelope diferite.

Mai multe informații cu privire la importanța anvelopelor precum și o gama extrem de variată de produse sunt disponibile accesând link-ul din articol și cu siguranță aici puteți găsi exact ceea ce căutați, indiferent de nevoile sau bugetul pe care le aveți. Important este să alegeți un set de anvelope de iarnă noi, de la producători de încredere precum cei enumerați anterior, iar în acest fel vă veți putea bucura de siguranță maximă când partea carosabilă este acoperită de zăpadă sau gheață.