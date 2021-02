Catrinel Menghia are 35 de ani și se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Este un top model internațional, o actriță de succes și de asemenea este și antreprenoare. Ea deține propriul cinematograf unde nu rulează niciodată reclame, iar acum este și noul ambasador al Gerovital Evolution.

„În ultimii ani am trecut prin diverse schimbări, unele separate și decalate în timp. Cel mai important lucru este că am realizat de mult că schimbarea trebuie să înceapă cu mine și alimentată de motivație, aptitudine și încredere de sine, am trecut pe acest drum al evoluției personale. Cred că atunci când ai un subconștient sănătos poți face orice”, a spus Catrinel Menghia.

Ea a vorbit și despre carierea sa care a luat-o prin surprindere. Actrița susțin ecă nu se aștepta niciodată să ajungă în lumea filmului.

„Nu m-am gândit niciodată că voi fi actriță. Pur și simplu întâlnire mea cu filmul a fost o întâmplare. S-a întâmplat într-un moment dificil de viața mea. Mi-a plăcut foarte tare să fiu într-o altă zonă decât cea pe care o cunoșteam foarte bine și am decis să învăț să mă apuc de dicție. Nu am avut timp sa merg la nicio școală pentru că luasem un rol foarte bun pentru primul film.

De la acel film am avut o altă propunere pentru un alt film important și m-am mutat de la un proiect la altul”, a mai adăugat ea.

De ce a ales brandul Gerovital

Catrinel Menghia nu a ales întâmplător brandul Gerovital. Ea susține că brandul a evoluat frumos în ultimii ani și este printre puținele care nu s-a concetrat pe marketing și mai mult pe producție. Totodată, ea s-a declarat încântată de asocierea ei cu acest brand.

„Am îndrăgit întotdeauna acest produs. Am crescut practic cu mama mea care se demachia continuu cu lăptișorul de matcă. Când eram mică mimam demachiatul.

Este un brand românesc care a evoluat frumos, care nu a investit foarte mult în marketing și s-a concentrat foarte mult pe produse. Sunt foarte fericită de asocierea imaginii mele cu acest produs. Cred că au evoluat așa cum am evoluat și eu.

Am ajuns la un moment în care trebuie să am grijă de mine și sunt norocoasă că sunt pe mâinile lor. Aceasta a fost experiența mea cu Gerovital”, a adăugat aceasta.

Produsul preferat de la Gerovital

În ceea ce privește produsul preferat și totodată produsul pe care l-a folosit și în timpul producției pentru noua reclamă de la Gerovital, se pare că Catrinel Menghia îndrăgește fiolele cu acid hialuronic concentrat.

„Fac partea din ritualul meu de înfrumusețare. Le-am terminat deja. Sunt foarte bune, rezultatele se spune că se văd în timp, dar eu sunt foarte mulțumită de produs”, a adăugat ea.

Întrebată despre ce mesaj le transmite femeilor și cum este să fii ambasador al acestui brand, Catrinel susține că se regăsește pe deplin în această poveste.

„Eu mă regăsesc în acestă ipostază a femeii mereu în mișcare care își urmează viața și devine tot mai armonioasă pe măsură ce evolueză. Recunosc că am fost recunoscătoare pentru ce primesc și am mers înainte fără să-mi pierd identitatea”, a mai spus ea.