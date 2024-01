Jurnalistul Cătălin Striblea a anunțat pe rețelele de socializare că începând din 2024 nu va mai colabora cu Gazeta Sporturilor și că a comunicat redacției această decizie. El a evidențiat că, de-a lungul anilor, a avut onoarea să facă parte din secția de opinii a Gazetei Sporturilor, menționând că această secție a adăpostit semnături celebre și texte importante care au contribuit în mare măsură la conturarea spațiului public românesc.

Cătălin Striblea și-a exprimat recunoștința pentru faptul că a avut posibilitatea de a scrie despre sport și rolul său în societate în cadrul acestei publicații. Totuși, a subliniat că o publicație nu înseamnă doar sigla sa, ci și oamenii care o alcătuiesc, menționând că cei care l-au invitat să scrie la Gazeta Sporturilor au fost îndepărtați sau au ales să plece.

A menționat că a colaborat cu publicația și pentru că semnăturile colegilor săi de redacție erau importante pentru el.

„Din 2024 nu voi mai scrie la Gazeta Sporturilor. Am anunțat astăzi redacția despre hotărârea mea. Am visat din adolescență să pot face asta și sunt onorat că am fost găzduit în paginile sale”, a transmis acesta într-o postare pe Facebook.