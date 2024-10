Între 2 și 5 octombrie, Cătălin Predoiu a purtat discuții la Viena, Praga și Munchen cu oficiali europeni pentru a promova integrarea României în Schengen, având în vedere frontiera terestră.

„În perioada 2-5 octombrie am avut o serie de întâlniri la Viena, Praga și Munchen pentru promovarea intrării României în Spațiul Schengen cu frontiera terestră în anul 2024”, declară ministrul.

Printre întâlnirile importante s-au numărat cele cu ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, ministrul ceh de interne, Vit Rakusan, și ministrul bavarez de interne, Joachim Herrmann. Aceste întâlniri au avut ca scop clarificarea avantajelor României în ceea ce privește securitatea frontierelor naționale și europene, precum și eficiența în combaterea migrației ilegale.

Ministrul Predoiu a evidențiat în discuțiile sale importanța realizărilor României în protejarea frontierelor și aplicarea corectă a reglementărilor Schengen.

România se angajează să continue întărirea securității frontierelor, fiind pregătită să implementeze toate măsurile necesare, inclusiv controale la frontieră.

Este important de menționat că România a intrat deja în Spațiul Schengen pentru frontierele aeriene și maritime anul trecut. Această decizie a fost însoțită de măsuri menite să întărească controlul la frontieră și implementarea sistemelor Schengen.

Ministerul Afacerilor Interne a demonstrat o capacitate de reacție excelentă în îndeplinirea acestor cerințe, asigurând o aplicare riguroasă a reglementărilor.

În cadrul Consiliului JAI programat pentru 10 octombrie, se va discuta Eurobarometrul Schengen, care reflectă situația țărilor membre.

Deși nu se așteaptă o decizie finală, ministrul Predoiu speră să obțină „semnale puternice de sprijin pentru luarea unei decizii pozitive până la finalul acestui an”.

„Sunt convins că în Consiliul JAI din 10 octombrie vom primi semnalele pentru care am muncit permanent, astfel încât să se deschidă perspectiva unei decizii până la finalul anului 2024. Concret, în consiliul JAI din 10 octombrie se va discuta Eurobarometrul Schengen, adică situația din toate țările membre Schengen, fără ca pe ordinea de zi să fie luarea unei decizii. Dar, în același timp, am acționat diplomatic pentru ca în acest Consiliu să primim semnale puternice de sprijin pentru luarea unei decizii pozitive până la finalul acestui an. În alte cuvinte pentru ca acest Consiliu să fie unul pregătitor. Sunt în permanent contact cu președinția ungară, cu Comisia Europeană și cu miniștrii de interne din statele UE pentru a ne promova obiectivul”, a concluzionat ministrul.