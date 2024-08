Cătălin Predoiu a declarat miercuri, la o ședință cu șefii structurilor din Ministerul Afacerilor Interne, că instituția nu a comunicat eficient în privința Ordonanței 84, care reglementează testele antidrog.

El a subliniat că rolul principal al agentului de circulație este să înlăture din trafic șoferii care au consumat alcool sau substanțe interzise, utilizând tehnologia disponibilă în prezent.

Predoiu a menționat că, odată ce un șofer este oprit, intervine rolul medicului, iar responsabilitatea nu mai aparține polițistului.

El a menționat că, deși respectă opiniile exprimate recent de unul sau doi medici, nu a auzit aceste puncte de vedere în dezbaterile publice legate de Ordonanța 84.

Poliția doar își încheie rolul odată ce pericolul este scos din trafic, iar de acolo înainte este responsabilitatea medicului și a instituțiilor specializate să se ocupe de caz, nu a polițiștilor.

Noi ştim acest lucru, dar nu am ştiut să-l comunicăm prea bine. Nici eu poate că nu am reuşit să comunic bine lucrul ăsta. Şi trebuie să învăţăm din lecţie”, a transmis ministrul de Interne.

”Am citit tot felul de opinii în ultima perioadă emise de unul, doi medici faţă de care am tot respectul ca breaslă, am mulţi prieteni medici îi respect foarte mult. Deci să nu creadă cineva că generalizez aici.

”De asemenea, nu am reuşit să comunicăm faptul că, sau să convingem adică, de comunicat am comunicat că folosim tehnologia pe care, la ora asta, o foloseşte toată Europa, în materie de teste antidrog. Nu am reuşit să comunicăm faptul că laboratoarele poliţiei sunt certificate internaţional şi recunoscute internaţional şi că analizele acestor laboratoare sunt dincolo de orice dubiu, au fost probate crime grele cu acest tip de analiză darămite o analiză toxicologică.

Şi din păcate au fost scoase din lege aceste laboratoare. Poate la Parlament vom reuşi să comunicăm acest lucru. Am impresia că ăsta a fost şi o problemă de supărare pentru alte instituţii, că suntem acolo prezenţi cu laboratoarele poliţiei. Poate, poate nu. În orice caz trebuia să comunicăm mai bine asta”, a mai precizat ministrul de Interne.