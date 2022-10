Invitați la podcastul România lui Cristache, Liviu Mihaiu, realizatorul Radio Guerrilla și Răzvan Savaliuc, jurnalist Luju.ro, au comentat felul în care Legile Justiției au alunecat prin Parlament înspre promulgare.

„Sunt modificări făcute la ordin de afară. Cătălin Predoiu a ieșit și ne-a mințit că de modificarea legilor depinde intrarea noastră în Schengen și s-a văzut că Olanda a dat cu flit, ne-a pus piedică să nu intrăm în Schengen. Deci a fost o dezinformare a lui Predoiu. Dar pe fondul ăsta au trecut prin Parlament pe repede-nainte niște modificări foarte grave.”, a spus Răzvan Savaliuc.

Realizatorul Radio Guerrilla, Liviu Mihaiu, a vorbit despre încercările pe care le-a avut de a-i lua un interviu actualului ministru al Justiției, Cătălin Predoiu.

„Ca jurnalist am încercat să-l invit de foarte mulți ani de zile să avem o discuție pe subiect. Evident că n-a venit. De fapt, e specific pentru un om al sistemului și a unei coaliții care după părerea mea nu mai are treabă cu contractul cu societatea, nu mai are treabă nici cu societatea civilă. Este o societate militarizată, care are de gând să stea sub acoperire democratică două mandate. De aici și nesimțirea în raport cu comunicarea publică, cu întrebările cetățenilor și ale jurnaliștilor. Acum există un patrulater de beton și anume PNL, PSD, UDMR și serviciile secrete plus presa plătită cu 25 de milioane de euro în ultimii 4 ani, ajunsă un fel de goarnă oficială în noua pandemie care este războiul.”, e de părere Liviu Mihaiu.

Legile Justiției făcute cu dedicație?!

„Hai să vedem ce abateri disciplinare s-au scos, că după mine au țintă doi oameni: s-au scos manifestări nedemne și este judecătorul Cristi Danileț, care e prin ONG-urile soroșiste, a colaborat cu ele, e vizat într-o acțiune disciplinară. Și, iată, dacă se dezincriminează, Danileț se întoarce frumos, că a fost de două ori exclus din magistratură. Și încălcarea deciziilor Curții Constituționale. Cine a făcut cea mai mare încălcare? Laura Codruța Kovesi, când s-a dat o decizie special pentru ea la Curtea Constituțională că are obligația să se prezinte în fața Parlamentului și ea nu s-a prezentat. A fost trimisă în judecată disciplinară de către inspecția judiciară, dar pe urmă dosarul a fost închis la Înalta Curte, nimic nu s-a întâmplat. Au fost niște judecători care nu au văzut încălcarea Constituției. Și mâine, Laura Codruța Kovesi, care spun tot mai multe voci că vrea să vină să candideze la președinție va spune: «Ce încălcare a Constituției? S-a dezincriminat!»”, e de părere Răzvan Savaliuc.