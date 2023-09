Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că au fost destructurate 37 de rețele de traficanți de droguri în România în 2023. Oficialul spune că acest lucru reprezintă un efort semnificativ din partea autorităților pentru combaterea acestui fenomen.

Predoiu a subliniat că acest succes implică o muncă intensă de infiltrare, depistare și prindere a infractorilor. De asemenea, confiscările de droguri au fost și ele semnificative.

Ministrul Predoiu a atras atenția că nu întreaga realitate a acțiunilor de combatere a traficului și consumului de droguri poate fi reflectată în mass-media. În această privință, comunicarea autorităților ar trebui să fie mai eficientă și mai regulată, a mai spus el.

Predoiu a dezvăluit că cea mai mare captură de droguri din acest an a implicat 600 de kilograme de droguri de risc și mare risc, precum și trei tone de precursori și 600 de kilograme de masă verde.

De asemenea, ministrul a subliniat că există un deficit semnificativ de personal în Ministerul Afacerilor Interne. El a menționat și salariile mici pe care le primesc polițiștii proaspăt absolvenți ai Academiei de Poliție.

Pe de altă parte, Cătălin Predoiu, a afirmat, duminică seară, că în judeţul Neamţ este „o problemă mare”. Aici a fost trimis Corpul de Control la Poliţia Judeţeană Neamţ.

Ministrul a mărturisit că a aflat multe despre ce se întâmplă la Neamţ, după ce a stat de vorbă cu părinţii unei fete care a murit în camera unui traficant de droguri.

„Un judeţ la care nu ştiu dacă lumea e foarte atentă, unde e o problemă mare. Am trimis Corpul de Control, Neamţ. (…) E next target, ca să spun aşa, pentru mine. Am stat de vorbă cu mulţi oameni de acolo, inclusiv cu părinţii unei victime, o fată tânără care a decedat în condiţii suspecte în urmă cu două luni de zile în camera unui traficant de droguri.

Un caz complicat, e la DIICOT. I-am primit în audienţă şi am aflat multe”, a afirmat Predoiu.