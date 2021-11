Adrian Mutu l-a uimit pe Cătălin Măruță. Acesta a vorbit în cadrul podcast-ului prezentatorului tv despre cele trei căsnicii pe care le-a avut, dar și despre femeia care i-a furat în final inima, Sandra.

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, fotbalistul a dezvăluit că a pus ochii pe Sandra încă de când aceasta avea doar 16, iar el 30 și era însurat la acel moment.

„Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15 -16 ani, și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: «Ce fată frumoasă!» Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, a mărturisit Adrian Mutu în podcastul Acasă la Măruță.

Totodată, el a precizat că formează un cuplu cu ea de 7 ani și ambii sunt foarte fericiți. Fotbalistul susține că soția sa este sensibilă și are o ”finețe incredibilă”, având în vedere vârsta ei.

Acesta a mai adăugat că impactul soției sale se cunoaște prin modul de creștere al lui Tiago. El susține totodată că în cei șapte ani de relație nu s-a certat niciodată cu soția sa.

Adevărul despre căsnicia dintre Adrian Mutu și Sandra

„Cu Sandra sunt de 7 ani împreună și suntem foarte fericiți. Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru cei 28 de ani ai ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. Recunosc că sunt gelos.

Pe Tiago vreau să îl duc la fotbal peste un an. De la doi ani a pus piciorul pe minge, sper să mă moștenească. Îmi place să gătesc, mă relaxează. Țin minte că am pierdut odată un meci și am gătit cinci feluri de nervi. Făcusem ardei umpluți și ciorbă de perișoare, până la cinci dimneața am stat. Se umpluse frigiderul. În șapte ani, eu cu Sandra nu ne-am certat niciodată. Părinții și socrii s-au mutat la București de un an, de când cu pandemia, stau lângă noi. Vin pe la noi mai mereu, ne înțelegem perfect. Mama soacră e mână de fier în familie. Rezolvă tot!”, a mai povestit Adrian Mutu.

El a vorbit și despre căsnicie pe care a avut-o cu Consuleo, în perioada 2005-2013, alături de care are două fete, Adriana și Maya. Fotbalistul susține că cei doi erau diferiți și deși relația a început frumos, din cauza monotoniei cei doi au ajuns să se despartă.

„Cu Consuelo am stat 6-7 ani, dar a intervenit monotonia în relația noastră. Eram diferiți, la început a fost frumos, după însă nu a mai mers. Nu mai aveam preocupări comune. Încerc să-mi văd fetele de două ori pe an, ele stau cu mama lor, în Dominicană. Una are 13 ani, iar cealaltă 15”, a mai spus Adrian Mutu.

De menționat este faptul că înainte de mariajul cu Consuelo, Adrian Mutu a fost căsătorit cu Alexandra Dinu cu care se înțelege bine în prezent.