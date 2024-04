Candidatul alianţei PSD-PNL pentru Primăria Municipiului București a fost fotografiat recent mergând cu metroul.

În urma răspândirii imaginilor pe internet, medicul Cătălin Cîrstoiu a fost ținta ironiilor internauților.

Întrebat despre aceste fotografii, medicul spune că va mai merge cu metroul, fiind convins că acest transport în comun este fiabil.

”Vreau să fiu convins că metroul este o soluţie fiabilă, am văzut singur că timpii de deplasare sunt mult mai scurţi aşa că fac acest demers în mod evident, dincolo de pozele frumoase pe care le aveţi din metrou, în sensul de a arăta că Metrorex trebuie să vină la Primăria Capitalei. O să repet gestul, pentru că eu consider că trebuie să fii aproape de oraş şi asta este cel mai important. Eu pacienţii nu mi i-am consultat prin internet, am avut o relaţie directă cu ei şi asta şi vreau să fac dacă m-am angajat în acest demers”, a spus Cîrstoiu.