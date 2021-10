România, în centrul unui cataclism medical! Medicii și pacienții sunt doborâți de iadul din spitale

Alina Martău a scris pe pagina sa de socializare că „derapajul medical produs mai are șanse de îndreptare”, în cazul în care „se vor analiza cu mai multă responsabilitate cauzele și se vor lua măsurile de redresare pentru sistemul medical”.

„Prezentul acestei țări trebuia să arate altfel, cu oameni fericiți și liberi, cu un sistem educațional accesibil tuturor copiilor, cu o economie dezvoltată și cu o structură medicală în plin progres. Din păcate ne aflam în centrul unui cataclism medical.

Valul 4-este valul anunțat de autorități încă din vară și pentru care nu s-a făcut nimic.Este valul in care oamenii cad pradă unui sistem medical rămas în aceeași ruină că la valul 3,dar peticit pe alocuri.

Este valul in care pacienții se confruntă cu iadul din spitale. Este valul pe care mulți l-au privit cu scepticism, dar care acum se lovesc de lipsa ventilatoarelor ce le asigură speranța de însănătoșire.

Este valul care arată incapacitatea secțiilor de terapie intensivă de a le oferi oxigenul necesar. Valul 4 al pandemiei a scăpat de sub control. Autoritatile au luat măsurile care considerau că asigură protecție cetățeanului,dar acestea s-au dovedit inutile,la bază stand lipsa de comunicare și neîncrederea în informațiile transmise.

Suntem un stat eșuat? Posibil! Să nu uităm că dreptul la sănătate este în constituție, iar derapajul medical produs mai are șanse de îndreptare, daca se vor analiza cu mai multă responsabilitate cauzele și se vor lua măsurile de redresare pentru sistemul medical. Cu medici epuizați și cu amenințări nu putem deveni învingători in luptă pandemică. Viața are prioritate!”, a scris medicul de la Urgențe pe Facebook.

Record absolut de noi cazuri de coronavirus!

În urma avertismentului lansat de medic, trebuie menționat că Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a informat recent că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 16.743 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19.

Dintre acestea, 260 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.466 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 40.071 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 11.10.2021 (10:00) – 12.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 442 de decese (226 bărbați și 216 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.