Alexandru Cumpănașu are o avere fabuloasă, de invidiat de către orice șef de companie privată, cu un venit personal lunar de 19 000 de euro, iar al soției de 10 000 de euro. Numai că, așa cum arată declarația de avere a lui Cumpănașu, banii săi și ai soției vin în principal din surse bugetare naționale, adică din bani publici.

Alexandru Cumpănașu și-a declarat în declarația de interese apartenența la Marea Lojă Națională.

Candidatul la alegerile prezidențiale, împotriva căruia BEC a depus plângere pentru suspiciuni de fraudă cu semnături falsificate, are 7 case, dintre care două cumpărate în 2016 și 2 în 2017. Are două autoturisme, dintre care unul Mercedes fabricat în 2018, are în conturi 260 000 de lei și 17 000 de euro.

De la celebra sa Asociație pentru Implementarea Democrației a scos în 2018 cu titlu de drepturi de autor 580 000 de lei, iar pe numele soției, care este și consilier în Guvernul Dăncilă, tot drepturi de autor, în valoare de 300 000 de lei.

Venitul anual al lui Alexandru Cumpănașu se ridică la 1,1 milioane de lei, aproximativ 19 000 de euro pe lună

Soția sa, Cumpănașu Simona Gabriela, care activează în toate asociațiile și companiile care îl plătesc și pe candidatul la prezidențiale, a înregistrat un venit anual de 595 000 de lei, aproximativ 10 000 de euro pe lună.

