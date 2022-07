Casa Națională de Pensii a explicat recent cum se poate completa stagiul de cotizare la pensie. Românii pot să își calculeze singuri cu cât li se poate reduce vârsta de pensionare, în funcție de stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite, datorita unui tabel pus la dispoziție de Casa Națională de Pensii a României.

Casa de Pensii a dat vestea! Este informația momentului pentru milioane de români

Astfel, contribuabilii sistemului public de pensii din România sunt cei care datorează contribuţii de asigurări sociale şi sunt prevăzuţi, în mod expres, de Codul fiscal, respectiv:

a) persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, precum şi cele care realizează venituri ca urmare a desfăşurării unor activităţi independente;

b) persoanele juridice şi fizice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorilor.

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii a a explicat recent că inechităţile din sistemul de pensii, pe care România s-a angajat prin PNRR să le elimine, vin din faptul că în ambele legi anterioare modul de calcul a fost mult complicat inutil, iar acesta ar trebui, din punctul său de vedere, simplificat prin eliminarea stagiilor de cotizare, rămânând doar să se înmulțească valoarea punctului de pensie cu numărul anilor de contribuţie.

„Părerea mea este ca ar trebui să se renunțe la aceste stagii de cotizare si sa se revină la o formula de calcul simpla, in care sa se aplice doar acel principiu al contributivitătii. Practic, acel număr de puncte, care sa fie același pentru toata lumea, înmulțit cu o valoare agreata, atunci vor dispărea inechitățile. Practic, noi asta facem acum, aducem acel număr de puncte, pe care nu il avem. Noi avem dosare in plata si de acum 30-40 de ani si nu exista aceste informații in aceste dosare. Daca le aveam, nu mai făceam acest proces de evaluare”, a explicat Daniel Baciu la România TV.

Cum se poate completa stagiul de cotizare

Practic, există contribuabili ai sistemului public de pensii şi persoanele fizice care sunt asigurate în baza contractului de asigurare socială încheiat conform Legii nr. 263/2010, care prevede că orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie. Acest contract de asigurare socială (asigurare facultative) se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii, potrivit informațiilor de la Casa Națională de Pensii.

Contractul de asigurare socială se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei. Contractul de asigurare socială produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

Începând cu data de 1 aprilie 2018, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Nu mai este reglementat plafon maxim al venitului lunar asigurat.

Contribuţia de asigurări sociale se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială, în aceeași cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, respectiv 25%.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se face lunar

Plata contribuției de asigurări sociale se face lunar de către persoanele asigurate sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii cu care a fost încheiat contractul de asigurare socială. Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. Plata cu întârziere a contribuției de asigurări sociale generează obligaţia de plată a unor dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform reglementărilor legale în materie.

În cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive, contractul de asigurare socială se reziliază din inițiativa casei teritoriale de pensii. Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din inițiativa asiguratului, prin încheierea unui act adițional la contractul de asigurare socială.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială se modifică, din iniţiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

Stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat şi plătit, conform legii, contribuţia de asigurări sociale, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente.

De exemplu, pentru anul 2021, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială a fost de 2.300 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit a fost de 575 lei. Începând cu 01 ianuarie 2022 valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.550 lei.

Reducerea vârstei standard de pensionare pentru persoanele cu stagii de cotizare în condiții de handicap

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5, în funcţie de gradul de handicap, după cum urmează:

a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţiile handicapului, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;

b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţiile handicapului, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare;

c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţiile handicapului, stagiul complet de cotizare.

Asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege.

Fracţiunea de an de stagiu de cotizare realizată în grupa I şi/sau condiţii speciale de muncă, pentru care nu se acordă reducerea vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b), poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizare realizate în condiţii deosebite de muncă în vederea reducerii vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a).

Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55, precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani, vârstele de pensionare reduse în aceste condiţii nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi.