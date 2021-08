Un groaznic accident rutier a avut loc, marţi, în statul african Mali!

Cel puţin 40 de morţi şi alţi zeci de răniţi, după impactul între un autobuz şi un camion

Cel puţin 40 de oameni au murit şi alţii 33 au fost răniţi într-un teribil accident, ce s-a petrecut la 20 de kilometri de oraşul Segou.

Impactul violent a avut loc între un autobuz şi un camion care transporta produse agricole în zona centrală a acestei ţări, în timpul unei ploi torenţiale.

Cauza accidentului este deocamdată neclară, a declarat, miercuri, ministrul Securităţii din Mali, Daoud Mohammedine, într-o scurtă declaraţie, transmite agenţia DPA.

Mali are drumuri extrem de proaste, situaţie întâlnită şi în multe alte ţări din Africa

“Este o consecinţă a condusului pe timp de ploaie”, a transmis într-un alt mesaj Alassane Traore, guvernatorul regiunii Segou, potrivit AFP.

Un supravieţuitor al acestui teribil acccident a povestit că “vizibilitatea era scăzută, iar drumul era ud din cauza ploii torenţiale”, adăugând că şoferul camionului nu a reuşit să frâneze la timp.

Starea proastă a drumurilor a fost deseori o sursă de tensiuni sociale în această fostă colonie franceză. Accidentele rutiere sunt frecvente în Mali, precum şi în alte ţări africane, deseori din cauza infrastructurii deficitare, a vehiculelor prost întreţinute şi a vitezei mari.

România, în topul clasamentului european la numărul de morţi pe şosele

Mai multe accidente rutiere grave au avut loc în ultima perioadă şi pe şoselele din România. România se află în topul clasamentului european la numărul de persoane decedate în accidente rutiere, lucru confirmat chiar de către ministrul de Interne.

“După tragedia de la Sibiu, de la Bacău, de la Bihor şi, acum, din Olt, dacă ne uităm pe o statistică, evident, din nefericire, România se află în topul clasamentului european la numărul de persoane decedate în accidente rutiere.

Raportându-ne la anul 2019, pentru că anul 2020 a fost un an atipic, pe care nu putem să îl luăm ca an de referinţă în ceea ce priveşte accidentele rutiere grave pe drumurile publice, am avut, spre exemplu, 8.125 de răniţi grav. Dacă ne raportăm numai la semestrul I din 2021, avem 1.667.

Pe şase luni de zile, numărul accidentelor grave, al persoanelor decedate şi al răniţilor grav a scăzut, în raport cu anul 2019”, spunea Lucian Bode în urmă cu o săptămână.

Ministrul indică şi principalele cauze ale accidentelor rutiere grave din România: “Pe primul loc se află indisciplina pietonilor, pe locul doi viteza, trei – indisciplina bicicliştilor, patru – neacordarea priorităţii de trecere la pietoni, cinci – neacordarea priorităţii de trecere a vehiculelor”.