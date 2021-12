Toate realizările mărețe pe care le-au atins până în prezent s-au făcut prin sacrificii personale și profesionale. În momentul în care și-au asumat acest drum, al Asociației Dăruiește Viață, cele două au renunțat la locul de muncă pentru a se dedica 100% cauzei. Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu au zis o parte din povestea lor pentru Capital.

CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Oana Gheorghiu: Dăruiește Viață finalizează un an în care a predat spre funcționare două spitale modulare ATI, doua spitale construite la standarde moderne cu: centrală de tratare a aerului (care asigură controlul calității, umidității și temperaturii aerului, precum și diferența de presiune între zonele roșii și verzi, pentru a preveni răspândirea virusurilor și protejarea personalului), platformă de gaze medicale, sistem de alertă în caz de incendiu, sistem control acces, sistem nurse call etc.

Realizări din pandemie

17 paturi de ATI la Spitalul Modular 2 Piatra Neamț și 38 de paturi la Spitalul Modular 1 Elias (unde au fost tratați 800 pacienți în 9 luni de funcționare) în condițiile în care multe dintre spitalele modulare realizate de autorități sunt nefuncționale – simple înșiruiri de containere.

Și în tot acest timp am continuat cel mai ambițios proiect al nostru, inițiativa #NoiFacemUnSpital – construcția Spitalului de Copii de la Marie Curie. Anul următor vom inaugura această primă clădire de la Marie Curie pentru ca micii pacienți să poată primi tratament la cele mai bune standarde europene.

Carmen Uscatu: Ca în fiecare an, Dăruiește Viață a implementat proiecte care să schimbe radical sistemul de sănătate din România – spitalele modulare de la București și Piatra Neamț care au dus 55 locuri de ATI, unitățile modulare de triaj de la Sibiu și București sau donațiile de echipamente, dacă este să ne gândim doar la proiectele legate de COVID-19.

Dar schimbăm sistemul și cu cea mai curajoasă inițiativă de implicare socială din România: #NoiFacemUnSpital. Iar aici, pe lângă construcția propriu-zisă și dotarea cu echipamente, lucrăm la firul ierbii cu proiecte de impact în interiorul Spitalului Marie Curie. Pentru că #NoiFacemUnSpital nu înseamnă doar infrastructură și echipamente, ci un nou mod de a face medicină, un nou mod de a trata pacienții. Implementăm, în parteneriat cu Spitalul Marie Curie, o nouă abordare multidisciplinară a durerii (cu cursuri, instrumente și materiale informative), lucrăm la master planul pentru întregul campus medical, ne gândim la eficiență și la cum putem face lucrurile mai bine.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Oana Gheorghiu: A fost un moment unic când am spus pentru prima data #NoiFacemUnSpital. Știam că vrem să modernizăm secția de onco-pediatrie a Spitalului Marie Curie, acolo unde 30 de copii și 30 de mămici împart două băi și un duș la capăt de hol, însă am planificat inițial un etaj și apoi o clădire cu trei. Apoi, nevoile spitalului au fost atât de mari încât proiectul s-a extins la un Spital complet, de 12.000 mp și 9 niveluri. Spunem mai în glumă mai în serios că este pentru prima dată când facem asta, dar este o provocare și o responsabilitate enormă să construiești un Spital.

Renunțarea la job pentru asociație

Carmen Uscatu: Probabil când am decis să renunțăm la job-urile noastre pentru a ne dedica 100% asociației. Lucrasem împreună în regim de voluntariat, câțiva ani buni, dar ne păstram și job-ul obișnuit. Îmi amintesc și acum când Aneta Bogdan ne-a spus foarte direct ca ea nu ar avea încredere să dea pe mâna noastră bugete atât de mari, când noi lucrăm nopțile și weekend-urile, la un side project care însemna, printre altele, construcția de camere sterile pentru transplant. Inițial am crezut că nu înțelege nimic din ce vrem noi să facem, dar apoi ne-am dat seama că era ceva adevărat – aveam nevoie să fim 100% prezente pentru a putea avea impactul pe care ni-l doream și pentru a schimba lucrurile. E nevoie de dedicare.

CAPITAL: Care este rețeta succesului pentru asociația din care faceți parte?

Carmen Uscatu: Responsabilitatea față de pacienți, de cadre medicale și față de donatori și sponsori, transparența în tot ceea ce facem, asumarea de a spune lucrurilor pe nume chiar și atunci când nu sunt pe placul tuturor.

Oana Gheorghiu: Munca în echipă, încrederea pe care o avem în oamenii din jurul nostru, orientarea pe găsirea de soluții. Și o abilitate extraordinară de a gestiona situațiile de criză.

CAPITAL: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Carmen Uscatu: Niciodată la fel. Pot fi zile în care suntem de dimineața până seara pe Șantier sau la Spitalul Marie Curie, zile în care suntem la birou și facem planuri sau avem întâlniri de lucru în diferite puncte din oraș.

Oana Gheorghiu: Din fericire, avem o agendă online pe care o actualizăm în timp real pentru că lucrurile se întâmplă atât de repede încât este greu să ne stabilim o rutină. Ce știm sigur este că joia este zi de Șantier, când participăm la ședința săptămânală de proiect pentru a discuta statusul și a soluționa provocările apărute pe parcurs.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Carmen Uscatu: Personal, cred că am trecut cu toții printr-o perioadă plină de incertitudine de când cu pandemia, o perioadă în care am experimentat o mulțime de sentimente – de la frică, la nesiguranță, la lipsă de încredere. Ce mă bucură este că am reușit să gestionăm această perioadă și să ne concentrăm în același timp și pe proiectele noastre și pe a-i sprijini pe cei care au cea mai mare nevoie – pacienții din România.

Oana Gheorghiu: Mă bucur că am trecut de primele trei valuri de COVID-19 cu bine, că îi am alături pe toți cei dragi, că ne-am putut vaccina, că am implementat într-un timp record proiecte unice în România și că am arătat că se poate construi bine și repede în sănătate, atunci când îți pasă de comunitate.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

Carmen Uscatu: Pentru noi a fost o nouă zonă de acțiune deschisă. În primele zile ale stării de urgență, îmi amintesc, că primeam zeci, sute de mesaje disperate de la cadre medicale și de la pacienți. Oamenii erau speriați de lipsuri, de incertitudine, de imposibilitatea de a-și continua ritmul normal. În media vedeam bâlbele autorităților, incapacitatea de a comunica clar și relevant, de a ajunge la timp cu ajutor. Faptul că Dăruiește Viață a ajuns cu echipamente de protecție și echipamente medicale în peste 140 de unități medicale din 103 orașe (inclusiv București) este un lucru extraordinar pentru o echipă atât de mică, sprijinită de voluntari, și fără capacitățile unui minister sau ale unui guvern. Faptul că astăzi, Dăruiește Viață a mărit capacitatea paturilor ATI cu 55 de locuri (17 la Piatra Neamț și 38 la București), când majoritatea unităților modulare ridicate de autorități sunt înșiruiri de containere, nefuncționale, este un lucru extraordinar.

Oana Gheorghiu: Avem capacitatea de a reacționa foarte bine la situații de criză. Astfel că ne-am adaptat și am găsit soluții pentru a nu perturba activitatea #NoiFacemUnSpital, dar și pentru a ne implica activ pentru a sprijini cadrele medicale și pacienții în condițiile COVID-19 – am donat echipamente, am construit două spitale modulare ATI și două unități modulare de triaj. Ne-am obișnuit, în primă fază, să lucrăm de acasă, să ne auzim mai des pe zoom și ne-am dat seama că pandemie ne-a învățat să fim mai eficiente, să valorificăm mai bine timpul și să prioritizăm diferit.

CAPITAL: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

Oana Gheorghiu: Îmi place să râd, mă pricep să fac haz de mine și de lucrurile enervante pe care nu le pot schimba, îmi place să citesc (dar nu suficient), devin ușor dependentă de un serial bun și mă încarc cu energie din întâlnirile cu prietenii (chiar dacă asta a fost mai dificil în ultima perioadă).

Carmen Uscatu: Îmi place să merg la evenimente culturale (teatru, expoziții temporare, filme, muzee) și am suferit destul de mult în ultima perioadă atunci când sectorul cultural a fost printre cele mai afectate. Mă bucur oricând de o ieșire cu prietenii la masă.

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

Oana Gheorghiu: Să fii perseverent și ambițios cu ceea ce îți propui. Se aplică atât în cazul femeilor cât și în cazul bărbaților. Să nu lași un eșec să te întoarcă din drum, ci să-ți dai seama că a fost o abordare greșită și să cauți o altă soluție pentru a merge înainte.

Carmen Uscatu: Cred că este foarte important motivul pentru care faci un lucru. Este important să înțelegi care este motivația ta, de ce este aceea și nu alta, și să vorbești deschis și onest despre asta. Autenticitatea îi convinge pe oameni, iar fără alți oameni nu poți ajunge la succes, indiferent de modul în care îl măsori.

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Oana Gheorghiu: Revoltată, cu toleranță scăzută la nedreptate, nerăbdătoare

Carmen Uscatu: Justițiară, focusată, încăpățânată

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Oana Gheorghiu: Încearcă să muncești serios, dar nu te lua prea mult în serios.

Carmen Uscatu: Oricât de nebunesc e visul tău, nu înceta să crezi în el și găsește oamenii care să creadă cel puțin la fel de mult ca tine.